勝和新坐館上任　14K流浮山酒家設宴　O記「到賀」控37人違限聚令

黑幫社團和勝和，於10月剛為新舊坐館交接的日子。據了解，為慶賀勝和新坐館「廟街朗」上任，作為同行的另一黑幫14K，昨日（11日)晚上，在新界流浮山一家其「集團旗下」的酒家設宴款待。警方有組織罪案及三合會調查科（O記）人員接獲情報，遂聯同大批機動部隊（PTU）人員前往酒家「到賀」，最終37人被控違反限聚令；而相關酒家亦須停業14日。



O記探員在流浮山一間酒家執行反黑行動。

據知，宴會期間上址酒家聚集不少幫派名人，除了和勝和的主角「廟街朗」、揸數「肥仔亮」剛剛卸任的坐館「少韓」等人之外，14K亦派出活躍元朗區的「華豬」、「標豬」、「阿禮」等猛將。其中「阿禮」為元朗區內政界猛人「田雞東」的門生，「阿禮」曾於2016年，向壹傳媒創辦人黎智英的大宅投擲多個玻璃樽，有人承認「醉酒犯事」，被法庭判處罰款5,000元及向黎智英賠償3,500元。

除和勝和及14K成員之外，亦有其他幫派各路人馬到場出席宴會。當時酒家內最少有30人。據了解，O記探員聯同大批PTU人員，於11日晚上約8時，到上址酒家「祝賀」，經初步調查後，沒有人被拘捕，但上述出席的30多人，位位均被票控違反599G「限聚令」，隨後警方人員收隊離去，據悉當中有人被拘捕。《香港01》正就事件向警察公共關係部查詢。

警方於12日凌晨4時回覆指，警方有組織罪案及三合會調查科人員昨日（10月11日）晚上8時，突擊搜查天水圍山東街一間酒樓。人員經調查後，現場29名男子，懷疑未能出示快速抗原檢測陰性結果、及14人同坐一枱，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）或《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章），人員共向他們發出36張定額罰款通知書。警方亦會票控該酒樓的60歲男負責人。



行動中，人員亦拘捕兩名被通緝的男子，年齡分別37歲及47歲，分別涉嫌與較早前一宗「非法集結」及「不小心駕駛」案件有關。兩名男子現正被拘留調查。



另外，該酒樓因違反防疫令，需執行減低傳播風險的相應措施（由下午6時正至翌日上午4時59分停止售賣或供應在餐飲業務的處所內進食或飲用的食物或飲品，及於其餘時間不得有多於2人同坐一桌），為期14天。

