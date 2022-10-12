警九龍灣拘馬籍遊客檢$5千萬可卡因　揭港馬集團利誘租工廈販毒

有不法分子以遊客身份來港，租用工廈單位作毒品儲存倉。警方毒品調查科於昨日（11日）進行反毒品行動，搗破一個位於九龍灣工業大廈的毒品儲存倉，以「販運危險藥物」罪拘捕一名25歲馬來西亞籍男子，並檢獲約48公斤懷疑可卡因，市值超過5,000萬元。



毒品調查科高級督察吳嘉倫今日（12日）表示，經深入調查及情報收集後，昨日（11日）進行埋伏行動，並於下午3時，發現一名形跡可疑的男子步出九龍灣一工業大廈，探員隨時即上前調查，在他的背囊中，發現1磚共重1公斤的懷疑可卡因，遂以「販運危險藥物」將其拘捕。

其後，探員再將被捕男子押解到其在工廈中所租用的一個單位進行搜查，發現單位內的2個紙皮箱中，存有38磚懷疑可卡因，共重38公斤。探員亦發現10個可再封膠袋，內藏10公斤之懷疑可卡因，而所有毒品市值超過5,000萬元。另外，隨上述警方所搜獲的懷疑毒品以外，在涉案單位中並未發現其他貨品及傢俬。

警方搗破一個位於九龍灣工業大廈的毒品儲存倉，檢獲 49公斤懷疑可卡因，市值超過5,000萬元。（黃偉民攝）

經警方初步調查，該倉庫面積約900呎，由9月底開始運作。被捕的25歲男子為馬來西亞籍，報稱遊客，相信他為該毒品儲存倉的「倉管」，而他將被暫控2項「販運危險藥物」罪，並於明日（13日）在觀塘裁判法院提堂。

馬來西亞販毒集團利誘低收入及負債人士來港販毒

吳嘉倫續指，目前相信已成功阻止一批可卡因流入本地市場，而在今次行動中，警方就發現有本地及馬來西亞販毒集團合作，並以金錢利誘馬來西亞的低收入及負債人士來港販毒。以本案報稱遊客的被捕人為例，基於背景資料有限，本地警方執法難道亦大大增加。

警方毒品調查科高級督察吳嘉倫向傳媒簡報案情。（黃偉民攝）

警方呼籲，工廈業主出租單位前，可先了解租客的經濟背景，如有否固定職業或收入，同時亦可留意租客所報稱的用途是否與實際用途相符，以及留意租客是否找短期租約。如有懷疑，可致電警方24小時毒品舉報熱線電話2527 1234。

警方重申，販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁，市民切勿以身試法。