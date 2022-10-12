涉屯門港鐵巴士座位藏針　警拘14歲男「刺客」

9月27日屯門發生巴士刺針案，一輛港鐵K52巴士上，有乘客發現其中一個座位上插有一支長約3厘米的利針，遂通知司機報警。屯門警區非常重視案件，刑事調查支援隊人員接手調查，經翻查閉路電視記錄及情報分析後，人員昨日（11日）在屯門區內拘捕一名14歲男童，他涉嫌「刑事毀壞」現正被扣留調查。屯門警區刑事調查支援隊繼續跟進調查案件。



警方重申，於公共交通工具上放置利器不但對交通工具設施造成破壞，更危害市民及公眾安全，而「刑事毀壞」罪最高刑罰為監禁10年，市民切勿以身試法。此外，警方亦呼籲家長、教師、社工加強與青少年溝通，灌輸正確價值觀及防罪意識，以免青少年誤墮法網。

事發9月27日下午3時許，屯門一輛K52路線、來往屯門站及龍鼓灘的港鐵巴士，有乘客報稱於下層座位發現刺針，通知車長報警。警方到場調查，案件暫列作刑事毀壞，交由屯門警區刑事調查隊第8隊跟進。港鐵發言人當日表示，一輛往屯門站方向的K52線港鐵巴士駛到屯門中央廣場站時，有乘客通知車長，巴士下層一個座位上有針。巴士車長移除該支針後，駕駛巴士返回屯門站巴士總站，並即時通知車務控制中心報警。