Parkour青年南昌站挑戰瀡扶手梯台　事主回應：如行路一樣自然

港鐵南昌站成為青年挑戰極限運動Parkour（飛躍道）場所，本年8月14日在社交網站instagram上載兩條分別長7秒及9秒的片段，顯示他在南昌站一道扶手電梯旁的梯台滑下，其中一條片段吸引2600多人讚好。片中途人對「瀡梯」不以為然，而港鐵表示已就影片内的相關行為報警。

片中男子為飛躍道老手關永泰，他回應《香港01》查詢時稱尊重港鐵報警的行動。



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兩條影片分別以兩個不同角度拍攝，其中一條片段只得7秒，青年便從高約兩三層樓的扶手梯頂瀡到地面。另一條片段可見，該名青年先助跑，然後跳上扶手電梯旁的斜台，如瀡滑梯般瀡落地面，到梯台盡頭後跳落地離開，助跑連離開全長僅9秒。

港鐵回覆指，不清楚影片來源及拍攝時間，車站亦無收過相關情況的報告，已就影片内的相關行為報警。港鐵附例第28B條列明任何人不得在鐵路處所的任何部分內攀上、攀越或跳上、跳過任何牆壁、欄柵、欄障、旋轉閘或柱子。

港鐵呼籲乘客顧己及人，為保障自身及他人安全，切勿作出危險及滋擾其他乘客的行為。港鐵職員若發現有關行為，會作出勸喻、警告或報警。若乘客留意到有相關情況，可即時通知車站職員，以便作出跟進。

片中挑戰瀡扶手梯的青年關永泰，從2006年參與Parkour至今已經16年，為飛躍道老手。《香港01》聯絡上關永泰，他稱對港鐵報警行動表示尊重，亦明白外界的憂慮，不過直言「這些動作對我而言就像別人走路一樣自然，我不認為對我自身會產生任何危險。」至於會否擔心他人「有樣學樣」，他不相信自己可以改變他人行動，又指參與飛躍道實需個人對自身能力有足夠認知，並非能輕易「有樣學樣」。他又認為香港市民生活太受保護，思想落後守舊，繼而蔑視與大眾日常生活方式不同的人。