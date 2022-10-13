海關破元朗私煙儲存倉　起獲715萬元私煙拘1人

香港海關在元朗，破獲一個私煙儲存倉庫。海關稅收罪案調查科高級調查主任馬浩霆表示，人員在於昨日（12日）晚上11時半，在公奄路一帶巡邏期間，發現一個被鐵欄圍封的貨倉，逐上前查看，內有一輛打開尾板的可疑輕型貨車，而車上載有一批紙箱。此外，倉內亦有大批紙箱散落一地，海關人員上前截查，發現箱內貨物包括約有260萬支懷疑未完稅香煙，約值715萬元，應課稅值為約500萬元，以及895件另類吸煙產品。



報稱無業的36歲男子當場被捕。（林振華攝）

被捕36歲男子報稱無業，他將被檢控相關的應課稅品條例，明日（14日）在屯門裁判法院提堂。其後，人員亦檢取該輛懷疑作分銷私煙之用的輕型貨車。海關相信已經成功搗破一個供應元朗區的私煙儲存中心，正追查私煙來源。

馬浩霆續指，直至昨日（12日）連同今次行動，海關今年截獲的4.59億支懷疑未完稅香煙，已超越上年同期所截獲4.27億支的總數量。

海關提醒市民，買賣私煙同屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁2年。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑私煙活動。