飛躍道玩家南昌站斜台「瀡滑梯」　港鐵裝防滑行三角牌

網上流傳一名男子於港鐵南昌站內扶手梯旁斜台，從3層高的位置一滑到底，猶如「瀡滑梯」，網民對事件意見兩極，有人擔心會撞傷其他乘客，亦有人認為香港人無法接受多元文化。《香港01》記者今日（14日）重回南昌站視察，發現站內大部分的斜台皆安裝數個黃色三角型的障礙物，包括片中男子滑下的斜台。

有乘客看過涉事影片後，表示並非要扼殺此類活動，但要顧及場所，認為男子的動作危險，一旦失手剷入扶手梯可能會變成「打保齡」，造成的傷害是「災難性」，更認為港鐵一早便應安裝三角牌。



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片段於今年8月由一名飛躍道玩家關永泰上傳至Instagram，近日突然於社交平台瘋傳，港鐵更稱已就事件報警處理。關永泰昨日受訪時表示，對港鐵報警行動表示尊重，亦明白外界的憂慮，但直言「這些動作對我而言就像別人走路一樣自然，我不認為對我自身會產生任何危險。」但其說法亦有不少網民「唔受落」，認為他「害人害己」、「教壞小孩」，也有人認為香港人連一點多元文化也容不下。

港鐵疑在影片流出後便在斜台緊急加裝障礙物，以免有人作同類動作。根據港鐵附例第28B條列明任何人不得在鐵路處所的任何部分內攀上、攀越或跳上、跳過任何牆壁、欄柵、欄障、旋轉閘或柱子。

港鐵於斜台安裝三角牌。（王譯揚攝）

記者今晚到南昌站視察，發現站內大部分的斜台皆安裝數個黃色三角型的障礙物，包括片中男子滑下的斜台。該斜台位於屯馬線往烏溪沙方向、連接月台及大堂扶手梯的旁邊，可見港鐵分別於頂部平台安裝了一個、底部則安裝兩個，以防有人跳上平台再順勢沿斜台向下滑，牆身亦貼有「請勿攀爬」的警告字句。不過，亦有部分出口的斜台未見安裝三角牌。

記者就事件向乘客了解，一名拒絕上鏡的乘客看過影片後，認為片中男子滑下的速度快，而港鐵站內人來人往、扶手梯亦多人使用，一旦失手剷向扶手梯，其他乘客隨時如「打保齡」般滾下來，情況不堪設想，若傷及長者更為嚴重。他又指，並非扼殺飛躍道或其他活動，但應該要顧及場所，不宜在公共設施進行。他同意港鐵加裝三角牌，更認為「一早要裝」。