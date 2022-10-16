聯和墟燒肉店外髮絲棟篤企　市民好奇「打卡」　料對流風造成

頭髮飄起，一根一根舞動！粉嶺聯和墟日式燒肉店外驚現「魔幻電力」，途人頭髮離奇豎起，《香港01》記者今（16日）晨到日式燒肉店附近實測，未見頭髮有異樣，但當店舖開門後，髮絲果然飛起了，不排除其中原因是燒肉店附近安裝一座特大風機，產生對流風有關。有網民好奇到來「打卡」，一試頭髮直豎的感覺，有女童瞇眼直呼：「得意喇」。



街坊Komi攜同女兒來找「魔幻電力」，她稱見到facebook廣傳消息，過往亦曾在該店用膳，未察有靜電，今天專誠到來一試，女兒站在燒肉店門外，頭髮豎起，一根根向上，女兒開心呼叫：「得意喇」。Komi則懷疑事件未必與靜電有關，相信附近有東西啟動：「有啲空氣對流，所以將啲頭髮飛起。」

另一街坊阮先生稱，看到《香港01》報道走來看看，相信與靜電無關，似是氣流問題，即使有靜電，也不擔心危害健康。居住附近的林小姐表示，最近天氣乾燥，不排除產生靜電，今天從手機朋友群組得知有關消息，順道到來了解，未見頭髮豎起。

▼▼記者現場實測▼▼

記者在場觀察，當燒肉店開門後，頭髮會豎起，一根一根在亂舞，但亦感到背後有風，其後發現燒肉店附近安裝一座特大風機，啟動時會產生對流風，燒肉店一般需要良好抽風系統，懷疑髮絲直豎，最大可能與對流風有關。

燒內店外有一座特大風機。（陳浠文攝）