警一連七日全港打擊販毒　拘38人檢6700萬元各類毒品

警方針對大麻及相關製品，一連七日（10至16日）展開全港性拘捕行動，由毒品調查科人員主導，聯同五個陸上總區展開代號「沙鷗」的反毒品行動，共破獲35宗毒品案件，拘捕共38人，包括31男7女，年齡介乎19至60歲，涉嫌藏毒、製毒及販毒等。



行動中，警方檢獲共重約310公斤不同種類的毒品，包括大麻、四氫大麻酚（俗稱THC）產品、標榜只含有大麻二酚（俗稱CBD）成份但懷疑含有THC的產品、可卡因、海洛英、二甲基色胺（俗稱死藤水）、迷幻蘑菇、毒郵票等毒品。上述毒品市值共約6,700萬元。當中大麻檢獲量最多，共重約300公斤，市值共約6,300萬元。

警方關注社交平台出售大麻

警方關注有販毒集團透過不同網上社交平台出售大麻及美化吸食大麻行為，聲稱吸食大麻可以抗壓或者抗抑鬱；加上有海外國家將消遣用大麻合法化，令年青人誤以為大麻無害。

警方重申，大麻是毒品。吸食大麻會對健康造成嚴重傷害，包括上癮、產生幻覺、專注力下降等不同負面影響。而大麻衍生物THC，亦會對身體帶來相同禍害。因此，這次行動亦對網上售賣大麻作針對性打擊，破獲案件11宗，涉及13名被捕人。