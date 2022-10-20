海關再破2宗私煙案　一連兩日截躉船搜貨車　檢1.2億元私煙拘6人

香港海關2個月內再破獲1宗利用躉船走私懷疑未完稅香煙的案件，海關上周五（14日）於油麻地卸貨區發現一艘可疑躉船，揭發貨櫃內有約2,000萬支未完稅香煙，當場拘捕4名船員。經調查後，人員再在翌日（15日）分別在元朗及葵涌的貨櫃場截查兩輛貨車，在貨車內共檢約2,300萬支未完稅香煙，當場拘捕2名司機。海關相信兩宗案件疑涉同一走私集團，行動中共檢值1.2億元未完稅香煙，應課稅值高達8,100萬。



海關港口及海域科高級督察陳景鋒講述案情指，海關人員根據數據分析，在上周五（14日）中午12時，於油麻地卸貨區發現一艘躉船，該船未按法例要求清楚在船身顯示註冊船隻名稱，人員起疑遂截停作進一步調查。其後，該船船長未能提供完整貨艙單，包括寄貨人、收貨人、地址及貨品詳情等資料。海關人員打開船上貨櫃調查，發現有大量不同品牌的未完稅香煙，數量約2,000萬支，市值5,600萬元，應課稅值3,800千萬，海關即場拘捕4名船員，年齡介乎42至61歲。

海關經進一步調查後，在案發翌日（15日）早上再採取行動，海關稅收罪案調查科高級調查主任林威杰指，海關人員分別在元朗新田一個貨櫃場，及葵涌貨櫃碼頭南路截查兩輛涉嫌載有走私香煙的貨車，並在內檢約2,300千萬枝未完稅香煙，兩名分別58及59歲的貨車司機被捕，海關懷疑兩宗案件涉及同一個走私集團，兩宗案件合並檢獲4,300萬枝未完稅香煙，約值1.2億元，應課稅值近8,100萬元。

是次案件是海關2個月內第2次發現有不法分子利用躉船走私，海關表示會繼續打擊不法分子利用水路走私私煙。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕，海關稱會加強打擊有關私煙活動。

海關強調，走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。 根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁2年。