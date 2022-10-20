中年漢扮外賣員爆竊牛頭角道兩單位　掠2支結他逃逸　翌日被捕

牛頭角道一棟住宅大廈於前日（18日），遭一名假冒外賣員的賊人連環潛入兩個單位爆竊，偷走總值約2,500元的結他、護照及銀行存摺。警方經深入調查後，鎖定一名45歲目標男子，遂於昨日（19日）以「爆竊」罪將其拘捕，起回案中失物。同時，警方亦發現男子涉嫌去年參與一宗位於同一大廈，涉及總值約12.2萬元珠寶及現金的爆竊案，並正繼續追查其他失物的去向。



秀茂坪警區刑事調查隊第7隊主管馮柏羲督察表示，警方於前日（18日）接報，指牛頭角道一棟大廈有兩個住宅，懷疑遭一名假冒外賣員的男子，持外賣保溫袋登樓，再以硬物撬開單位鐵閘爆竊，事成後隨即逃逸。當中涉案財物包括兩支結他、護照及銀行存摺，總值約2,500元。

涉案財物包括兩支結他、護照及銀行存摺，總值約2,500元。（梁偉權攝）

經深入調查及情報分析後，警方鎖定疑犯身份，遂於昨日（19日）在觀塘區，以「爆竊」罪拘捕一名45歲中國籍男子，並成功起回案中失物，同時亦檢獲懷疑其犯案時所穿着的衣物。被捕男子報稱無業，目前正被通宵扣查。

被捕人另涉去年同一大廈爆竊案 盜約12.2萬元現金珠寶

馮柏羲督察續指，警方再分析其犯罪手法，發現被捕男子亦涉及去年10月12日，一宗發生於同一大廈的爆竊案，當中牽涉的失物，包括7.2萬元的現金及約值5萬元的珠寶首飾。馮又指涉案大廈設有閉路電視，及有聘請保安員當值，疑犯為何揀選涉案大廈作案，仍為警方調查方向之一。

警方秀茂坪警區刑事情報組主管張莉督察（左）及刑事調查隊第7隊主管馮柏羲督察（右）向傳媒簡報案情。（梁偉權攝）

根據第210章《盜竊罪條例》第11條，入屋犯法是刑事罪行。任何人作為侵入者在進入任何建築物或其部分後，偷竊或企圖偷竊在該建築物或其部分內的任何東西，即屬違法，一經定罪，最高可被判監禁14年。