露營車騙案｜最少20人租車被騙　涉案fb專頁仍運作﹕騙子假冒我哋

近年露營活動愈趨盛行，其中豪華露營（Glamping）由營地提供例如露營車的住宿配套及膳食，同樣深受港人喜愛。然而有騙徒疑籍此機會騙財，於社交平台開設專頁聲稱可預訂露營車，惟於收款後失去蹤影。有苦主向《香港01》表示原計劃與友人租用露營車慶祝生日，未料誤墮騙案。

有遭冒認的露營車營地表示，早於8月已陸續收到受騙苦主查詢，最少20多人「中招」，有人更來到貝澳營地準備入營時方知受騙。負責人指涉嫌行騙專頁不只一個，部分仍然運作，希望警方能盡快徹查。



苦主Maggie早前被一個聲稱出租露營車的專頁騙去2000元，昨日（20日）到警署報警。（梁偉權攝）

其中一名苦主Maggie向《香港01》表示，早前其朋友計劃為她慶祝生日，於Facebook尋找到一個聲稱經營貝澳老圍村露營車營地出租的專頁。該專頁於9月開設，「見到佢有二千幾個Like」，友人於是向專頁詢問，而對方亦很快回覆價錢、入營方法等資料。據專頁所指，營地提供最少7款不同大小的露營車，可容納人數由2人至6人，包括設「巨型天窗」的觀星露營車，包三餐價格由1500至2900元不等。朋友當時選擇租用兩輛二人車，並透過轉數快轉賬2000元予對方戶口。

Maggie指專頁於收款後，聲稱48小時內提供確定連結作入營之用，惟友人事隔一日後感到可疑，再向專頁追問下，對方已沒有回覆。友人其後發現該專頁部分資料及相片來自另一營地「貝澳露營車會」（JK Club），於是向JK Club查詢，並得知原來營地亦收到不少市民致電，懷疑有人以營地名義行騙，最少有20多人中招。Maggie表示，涉事專頁至今仍在運作，並見到仍有不少人留言詢問詳情。她希望呼籲市民要提防，不要因遊玩而誤墮騙局，「咁辛苦搵錢，幾千銀被人呃咗」。

被冒認營地：已接逾20多名苦主查詢

《香港01》記者就事件致電JK Club查詢，負責人盧小姐表示，於8月起已相繼收到客人誤墮同類型騙案，向不知名的專頁上付款購買營地套票後，對方隨即失聯，或提供一張假收據予客人。盧小姐指客人隨後向JK Club詢問方知被騙，甚至有客人於當日到達營地準備入營才知「中招」，最少涉及20多名苦主，有人更損失逾1.6萬元。盧小姐指涉嫌行騙的專頁不只一個，一般開設不久，部分仍然運作及繼續接觸受害人，他們已報警及曾向Facebook舉報相關專頁，但騙案仍然持續，希望警方能盡快徹查及緝拿騙徒。

JK Club於專頁上澄清並無與有關專頁合作，呼籲客人不要相信不明來歷的網站。

而於JK Club專頁上，亦已澄清並無與有關專頁合作，呼籲客人不要相信不明來歷的網站，當中亦包括是次個案中的專頁。盧小姐又指如果客人有疑問，請直接向其官方專頁查詢。

被問營地否認合作 涉事專頁：有騙子假冒我哋

記者亦於周四（20日）以顧客身份向被指涉嫌收款後失聯的專頁詢問，發現有關專頁至今仍繼續營運，要求客人提供姓名、電話、電郵、預訂日期及人數等作登記，並以轉數快付款。惟當記者問到JK Club否認與其有合作時，專頁回覆「最近有騙子假冒我哋公司，假冒我哋Facebook，同我哋資料一模一樣嘅」，記者嘗試追問，惟已不獲回覆。

警方表示於昨日接獲一名36歲姓陳女子報案，指早前透過Facebook租借露營車，惟繳付約2,000元後未能聯絡平台負責人，懷疑受騙報警。案件列作「以欺騙手段取得財產」，交由灣仔警區刑事調查隊第八隊跟進，暫未有人被捕。另外警方於8月27日接獲一名公司職員報案，指有人在Facebook開設一個假冒其公司的專頁，並盜用其公司的商標出租露營車，要求警方備案，案件暫列「求警協助」。