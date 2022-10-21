海關搗北區鄉郊4私煙倉　檢$1600萬私煙拘兩人

海關人員一連兩日（20日至21日）於新田、大埔、坪輋一帶進行反私煙行動，成功搗破4個私煙儲存倉庫，檢獲590萬支未完稅香煙，市值約1600萬元，應課稅值達1100萬元。人員當場拘捕兩名正在搬運私煙的男子，其中一人為集團主腦。海關指檢獲的私煙屬歐洲流行牌子，相信走私集團趁假期前，將私煙走私外國，賺取更高利潤。



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海關追查兩至三星期，鎖定一個活躍於北區的私煙集團，昨日（20日）傍晚時分，突擊搜查新田嘉龍路一間鐵皮屋及一輛私家車，檢獲150萬枝走私香煙。人員當場拘捕兩名正在搬運私煙的男子，年齡分別為30歲及58歲，報稱為職業司機及退休人士，其中一人為集團主腦。

稅收罪案調查科高級調查主任梁啟聰表示，經過深入調查，海關分別在大埔元嶺村、粉嶺坪輋、新田石湖圍的鐵皮屋及貨櫃屋，再檢獲445萬枝私煙。海關相信所有倉庫由同一集團擁有，並無黑社會背景，已經營數月，各個倉庫佔地500呎。

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海關指，集團為了分散風險，將私煙儲存在鄉郊附近，一旦被搗破亦可減少損失。檢獲的私煙屬歐洲流行牌子，由水路進口，海關相信集團趁假期前將私煙寄往外國，以謀取更高利潤。案件仍在調查中。不排除會有更多人被捕。海關將追查私煙來源去向。