太子道東的士撞單車青年釀兩傷　肇事後逃去　藝人黃建東籲舉報

今日（22日）凌晨1時許，一輛的士沿太子道東往觀塘方向而行，駛至近彩虹邨對開時，懷疑切線並撞及一名正在踏單車的17歲青年，青年隨即人仰車翻，跌倒在地上，尾隨的另一名23歲單車男亦收掣不及相撞，兩人同告受傷，而肇事的士則不顧而去。17歲青年背、腰受傷，拒絕送院；23歲男則膝頭流血，由救護車送往伊利沙伯醫院治理。警方現正追查涉案的士司機下落。



TVB藝人黃建東（Derek）於Facebook深夜發文，指自己目睹單車手被撞傷倒地，經了解後得知有的士涉事後離去，呼籲如果有行車記錄儀拍攝到的士車牌時可向警方聯絡。

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黃建東於2011年參加《香港先生選舉》入行，當年獲「演藝潛能大獎」。2016年拍攝二次創作日本洗腦歌《PPAP》教觀眾學廣東話，玩廣東粗口諧音，至今累積251萬點擊瀏覽。他去年有份參演劇集，分別擔任角色《金宵大廈2》的茂李安和《痞子殿下》的真假國師，並在今年播出。

他早前參加才藝比拼節目《全城一叮》，表演自彈自唱兼rap歌，成功晉級決賽，但被網民批評與新人爭出鏡。他事後在Facebook發長文回應，指「今年我拍嘅所有劇集都只係客串幾場，亦未有主持過綜藝或資訊節目。難得有呢個比賽機會可以自己報名參加，你係我的話，你會唔會參加？」