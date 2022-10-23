有片｜屯門蝴蝶邨淪老鼠樂園　逾30隻老鼠日光下亂竄打架嚇煞街坊

今屆政府本年八月展開「政府打擊衞生黑點計劃」，致力解決全港663個黑點的衞生問題，但其他地方的衞生問題同樣嚴峻，網上昨日流傳一條影片，顯示屯門蝴蝶邨蝶心樓對開空地，在光天化日竟驚見超過30隻老鼠傾巢而出，公然亂竄，更有老鼠追逐扭打，場面驚人。影片內容引起關注，食環署外判清潔工人隨即到場進行清潔，不少街坊表示過往見過一至兩隻老鼠出現，但從未見過鼠群出沒，懷疑有人餵飼，擔心區內衞生問題。



現場是屯門蝴蝶邨蝶心樓對開空地，附近有不少食肆和一間街市，有街坊在telegram群組上載影片，片長大約5秒，但清楚拍到現場有超過30隻老鼠，短片經其他社交媒轉載出去，引來不少人討論。亦有另一段影片可見，鼠群公然在空地亂竄，更有兩隻老鼠追逐打架。

有街坊在Telegram群組上載影片，清楚拍到現場有超過30隻老鼠。（「屯碼牛牛」Telegram影片截圖）

《香港01》記者今午（23日）到場了解，周末假期區內人來人往，現場未見老鼠，附近一帶有多個老鼠籠，而且擺放毒鼠餌，例如殺鼠米，10名食環署外判清潔工人到場進行清潔，據了解，食環署得悉情況後，由今早大約9時派出外判清潔工人加緊清潔，至下午3時許仍然繼續工作。

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在附近商場開設鞋舖的葉小姐看過影片後表示「好驚，咁核突」，多次強調在現今舖位經營起碼7年期間都未見過鼠群，由於店內有3隻「貓店長」，所以老鼠不敢入店搗亂，數年內捉到一至兩隻死老鼠，旁邊五金舖本身沒有飼養貓隻，但因早年街市裝修而飽受鼠患問題，但自從有「貓店長」後，都甚少有老鼠在店內出沒。

街坊孫先生和張小姐同樣表示在區內未見過鼠群，當中孫先生憶述偶然見過一隻老鼠出沒，張小姐則指有人投訴區內比較多老鼠，通常都是朝早現身，不排除有人餵飼所致。

清潔工人阿B指出，上兩個月在區內路邊見到兩隻死老鼠，身型分別細小和中等，相信誤食毒餌致死，清潔工人事前擺放老鼠藥和老鼠籠，但自己未見過老鼠成群結隊出現。

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根據「政府打擊衞生黑點計劃」名單，663個黑點中，現場並非衞生黑點，屯門區衞生黑點問題主要是「店舖阻街」、「阻塞街道」，清潔問題則有「環境衞生問題」、「非法棄置垃圾」等，當中只有安定巴士站側花槽有鼠患問題，《香港01》正向食環署了解情況。