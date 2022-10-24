警瓦解八鄉偷車集團拘4人　起回6失車　搗黑幫武器庫

警方日前（22日）瓦解一個偷車集團，該集團涉嫌偷車、改車及提供武器服務。警方在集團的倉庫起搜獲6輛失車及一堆失物，約值42萬，並於倉庫內發現一個武器庫，內有包括仿製槍械等多種武器。行動中拘2男2女，涉嫌「盜竊」、「藏有攻擊性武器」、「管有仿製槍械」及「行使虛假文書」，相信是集團的骨幹成員，不排除有更多人被捕。



新界北總區刑事部高級督察戴寶兒指，警方留意到新界北區在本年的1月至8月有204宗偷車案，比上年有上升趨勢。警方新界北總區鎖定一個偷車集團，並於日前（22日）進行一個代號為「神劍」（POWERSWORD）的打擊盜取車輛行動，截查八鄉七星崗的一個倉庫。警方在該個約1萬呎的倉庫發現有失車存放，武器庫、維修工具、剷車及升降台等。

警方發現有4架電單車的鎖膽均有被撬痕跡，其中一架車牌與底盤號碼不符，調查後發現該4輛電單車全是失車 分別在2020的3月至2022年7月在沙田、荃灣及八鄉等地報失。另外，警方在離倉庫200米的草叢位置亦發現2輛失車，根據記錄，它們在3月在深水埗及天水圍被偷，失車及失物約值42萬。

警方搜查貨倉及附近範圍，發現有大量武器，包括鐵通、木棍、斧頭、劍、5枝長氣槍及2枝短氣槍及牛肉刀。不排除該批武器用作放售及供應其他犯罪集團及黑幫使用。警方拘捕在倉庫內的2名本地男子，一名本地女子、一名菲律賓藉女子，相信他們是骨幹成員，年齡介乎39至60歲，全部報稱無業。他們涉嫌「盜竊」、「藏有攻擊性武器」、「管有仿製槍械」及「行使虛假文書」，案件仍在調查中，不排除有多人被捕。