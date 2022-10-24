黃大仙站兩「武器癡」被截起違禁武器　搜屋檢40件包括打狗棒

兩名武器癡前日（22日）欲到其中一人家相聚，其間在黃大仙站遇到警方截查，袋中的「寶貝」 被搜出，包括武士刀、開山刀、摺刀及斧頭等違禁武器。警方經初步調查後以「管有違禁武器」及「管有攻擊性武器」等罪名拘捕兩名分別32歲及38歲的男子。據悉，兩人為舊同事，同有收藏武器的習慣。警方在他們的住所檢獲逾40把武器，其中有斬馬刀、打狗棒、鐵筆、杖劍等各色各樣的武器，部分已開封。兩人並無武術背景，警方會繼續調查被捕人的動機及武器來源。



警方前日（22日）下午5時許，在黃大仙站巡邏期間，發現兩名男子形跡可疑，於是上前截查，並於兩人的兩個袋中發現1個指節套（鐵蓮花）、5把摺刀、1把開山刀、1把武士刀及1把斧頭。經初步調查，兩人分別32歲姓何及38歲姓吳，職業為工程顧問，據悉為舊同事關係。

黃大仙警區反三合會行動組主管陳柏亮指，警方拘捕2人後，在他們分別九龍灣及黃大仙的住所亦發現林林總總的武器，包括19把武士刀、5個指節套（鐵蓮花）、5把開山刀、11把短刀及不同種類的武器，其中有斬馬刀、打狗棒、鐵筆、杖劍等各色各樣的武器，部分已開封。2名被捕人已獲保釋，警方指2人並無武術背景，相信2人有收藏武器的集慣，被捕前正前往其中一人的住所。警方會將所檢武器進一步檢驗，並會調查被捕人的動機、武器來源。

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陳柏亮指，網上有不同途徑購買違禁武器，若市民購買有可能會違反法例，根據香港法例第217章第4條，任何人管有違禁武器即屬犯罪，可處罰款10,000元及監禁3年，提醒市民切勿以身試法。