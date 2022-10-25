內河船圖走私高價貨往澳門　遭海關偵破檢2000萬元貨　兩人被捕

香港海關偵破一宗利用內河船走私高價貨物到澳門，或企圖再轉往內地的案件，檢獲總值約2000萬港元貨物，包括手提電話、手錶、首飾和相機鏡頭等，其中包括價值22萬港元的白色Hublot腕錶。海關表示，如整批貨成功運上內地可逃避1400萬港元稅款。不法之徒利用狗糧、舊電話等有申報貨物，掩飾未列艙單高價貨品，企圖魚目混珠，增加執法人員搜查難度。



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香港海關有組織罪案調查科特別調查第二組指揮官賴恩寧講述案情，昨日（10月24日）香港海關有組織罪案調查科、港口及海域科、情報科根據情報分析，在香港西南面水域採取聯合反走私行動，偵破一宗不法之徒利用內河船走私到澳門的案件。本案是由本年6月起，香港海關第四度偵破同類案件。人員在船上發現大批未載列艙單貨物，包括手提電話、手錶、首飾和相機鏡頭等，總值約2000萬港元，立即拘捕兩名涉案本地男子。

港口及海域科海域行動組高級督察蔡賢銘表示，收到有組織罪案調查科通知，一艘貨船懷疑走私電子產品出境，昨日下午2時半左右，人員在大嶼山西南海面截停並登上該貨船。登船期間正受強烈季候風影響，吹起陣風、海面有湧浪，增加登船難度及危險性。海關人員登船搜查期間，發現貨船載有超過70板不同類型貨物，需用較長時間核對載貨艙單上的貨物資料。最終在一批報稱為文具、玩具、家品的貨物中，發現一批走私手提電話、手錶、首飾和相機鏡頭等高價值產品，隨即拘捕兩名涉案船長及船員。被捕人士年齡分別為57和66歲。

海關有理由相信走私份子刻意將高價值產品混入大量散貨中，企圖魚目混珠，增加執法人員搜查難度。

有組織罪案調查科特別調查第二組調查主任賴兆銘指，跟進調查至今午發現船上有6000件走私貨物，包括5000多部手提電話、400多隻名貴手錶、一批名貴首飾及一些相機鏡頭，總值達2000萬港元。調查相信走私份子採取迂迴路線，不排除貨物會再供應到內地市場，以逃避內地稅款。以此批貨中一隻價值22萬元的手錶為例，按內地稅率是133%，如成功走私可逃避30萬港元稅款；而整批總值約2000萬港元的走私物品，如成功運上內地可逃避1400萬港元稅款。

賴恩寧補充，過往利用內河船走私到澳門的案件，多數採用香港西部水域離開香港，但今次不法之徒迂迴路線繞道大嶼山以南駛往澳門。他形容走私份子以小搏大，雖然有申報手提電話等貨品，但未有申報的貨品數目達3至4倍，企圖矇混過關。另外走私份子在船上顯眼位置擺放有申報的日用品、狗糧等，將大批無申報高價物品收藏在船的其他位置，試圖掩人耳目。他重申海關會繼續以風險管理、情報主導方式，打擊走私罪行。