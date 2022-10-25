立法會告示板貼煽動字句海報　警拘27歲內地工程男

警方於10月16日早上7時接獲立法會保安報案，指有人於立法會大樓公眾示威區的告示板上，貼上三張懷疑帶有煽動文字的海報，內容字句有意圖令讀者對中央政府及中央領導人產生憎恨或藐視。立法會職員隨即將海報移除，交由警方處理。經調查後，警方於昨日（24日）在將軍澳以「煽動意圖」罪拘捕一名27歲姓石內地男子，他現正被警方扣查。



港島總區公眾活動調查總督察盧彥霖向傳媒交代案情。（黃偉民攝）

警方檢視該三張A4海報後，發現海報印有多項字句和口號，內容包括該名男子對防疫措施的意見，字眼帶有意圖令讀者對中央政府及中央領導人產生憎恨或藐視。



警方翻看閉路電視後，發現報案前一天（15日）一名男子到達立法會大樓公眾示威區的告示板前貼上三張海報，更用自己的手提電話拍照，然後急忙離開現場。他曾拍攝海報的照片，並上載至社交媒體上分享。在離開現場後他甚至更換衣著打扮，企圖增加調查難度。警方在檢視大量的閉路電視片段後，鎖定該名男子身份，並於昨日（24日）早上採取行動，在將軍澳一個私人屋苑附近以「煽動意圖」罪進行拘捕。

該名姓石（27歲）被捕內地男子，報稱工程師，持簽證逗留香港約一年。經搜查該名男子的住所後，警方一共檢獲2部電話，2部手提電腦，一部打印機，以及他犯案時所穿的2套衣物，懷疑與案件相關。

港島總區公眾活動調查總督察盧彥霖呼籲，根據香港法例第200章《刑事罪行條例》第9和10條，任何人發表具煽動意圖的文字，或刊印、展示有煽動意圖的刊物均是違法，一經定罪可監禁2年。如在沒有合理的辯解，管有煽動意圖的刊物均屬違法， 一經定罪可以監禁一年，市民請勿以身試法。