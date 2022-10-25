女保險經紀遇騙被指「安心出行」活動不正常　$900萬被分38次轉走

警方近月接獲的騙案趨猖獗，一名女保險經紀早前接獲假冒衞生署職員的騙徒來電，訛稱她手機之安心出行應用程序顯示有不正常活動，結果她不虞有詐，最終被騙走947萬港元巨款。亦有女教師墮入社交平台的「搵快錢」騙局，在虛假網站上註冊帳戶，損失146萬港元。



受害的49歲女保險經紀，於今年8月17日接獲假扮官員的詐騙電話，一名自稱衞生署職員的陌生男子來電，聲稱她的手機之安心出行應用程序顯示有不正常活動。電話隨後被轉接到另一名自稱公安局官員的男同黨接聽，對方指女事主曾參與在內地的洗錢案，其後再有兩名冒充公安局官員的同黨，向她發出一份偽造的逮捕令，並指示她下載一個假的應用程序。

女事主不虞有詐，其後亦按騙徒指示提供她的本地和內地銀行賬戶詳細資料，未料她在9月6日至本月14日期間，發現共有798萬港元及138萬人民幣（折合約149萬港元）被分38次，轉賬到15個本地和內地銀行賬戶，於是報警求助。案件現交由黃大仙警區刑事調查隊調查。

女教師為「搵快錢」墮騙局

另一名受害的47歲女教師，則墮入網上「搵快錢」騙局。本月8日女受害人的50歲丈夫，在北大嶼山住所收到一個WhatsApp通知，聲稱可以提供一份工作。他感興趣於是將工作推薦給女受害人，並在虛假網站上註冊帳戶。其後另一騙徒假扮是該網站的客戶服務主任，並指示女受害人在本月11日至14日期間，匯出19次資金到9個銀行戶口，涉款共164萬港元。事後女事主發現未能提款，始知受騙，並於翌日報警。案件交由大嶼山警區刑事調查隊跟進。