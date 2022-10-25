國安處拘7人分涉燒檢測站、詐騙　包括BlackBloc小隊、光城者成員

警方國安處拘捕7名男女，分別為「光城者」、「Black Bloc 小隊」，以及一個詐騙集團成員，部分人涉嫌參與或策劃企圖燒毀政府檢測站，亦有被捕人士曾透過銀行向香港按證保險有限公司申請「中小企融資擔保計劃-百分百擔保特惠貸款」，成功詐騙港幣470萬元貸款。全部7名被捕人士現正被扣留調查，警方稱行動仍然繼續，不排除有進一步拘捕行動。據悉，「Black Bloc 小隊」一直行事隱密，與港獨團夥「光城者」關係密切，是次為首次有成員被捕。



據了解，警方國安處於昨日晚上（24日）在元朗區，以涉嫌干犯《香港國安法》第24條「參與實施恐怖活動」、「縱火」、「串謀縱火」、「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪名拘捕一名22歲姓張男子。昨日和今日（25日）再拘捕6名男女，調查顯示被捕人分別隸屬3個犯罪組織，包括本土極端團夥「光城者」、「Black Bloc小隊」及一個詐騙貸款集團。

調查顯示，該22歲張姓被捕男子除了是「光城者」成員外，亦曾以本土極端團夥「Black Bloc小隊」的身份，於去年5月28日參與燒毀荃灣沙咀道檢測站。他亦於今年年初，與同為「Black Bloc小隊」成員的另一名20歲姓丁男子及另一名52歲姓姚女子，策劃企圖燒毀政府檢測站。該名20歲本地男子及52歲本地女子昨日涉嫌「串謀縱火」分別在北角及九龍城被捕。

▼荃灣沙咀道檢測站縱火案▼



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凍結共約80萬港元資產

此外，22歲張男亦同為一詐騙集團成員，他聯同年齡介乎36至43歲的2男2女，虛構僱用及經營業務，透過銀行向香港按證保險有限公司申請中小企融資擔保計劃下的「百分百擔保特惠貸款」 ，成功詐騙港幣470萬元貸款，干犯「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪。4名男女同黨於今早被捕。

行動中，警方根據法庭手令，搜查上述人士及公司的處所，並檢取一批涉嫌與案有關物品，包括電子器材、電腦及銀行文件等，同時凍結相關被捕人士及公司共約80萬港元資產。

據悉，今日警方曾到位於尖沙咀一商業大廈8樓搜查，上址為騙案報稱營運的地址，懷疑有人套用公司地址並偽造僱用記錄，騙取「百分百中小企融資擔保計劃」貸款。

針對「光城者」案件，警方早於2021年7月採取行動，拘捕「光城者」行動組的14名成員，涉嫌策劃製造炸彈及針對行車隧道、鐵路和法院等公共設施發動恐襲，其中7人已被控以「串謀恐怖活動」罪。

▼荃灣沙咀道檢測站縱火案▼

