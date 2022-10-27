車CAM直擊｜屯門公路三車車禍　私家車遇警車追截　逆線行車肇禍

屯門公路發生三車相撞意外，導致三人受傷，出九龍方向大排長龍交通擠塞。網上流傳數段行車紀錄儀（車CAM）片段，顯示上午11時55分，一輛銀色私家車遇警車追截，竟逆線駛上屯門公路，警車沿途追逐。未幾中午12時06分，警方接報三輛私家車在屯門公路近荃景圍天橋相撞。其中一輛私家車被撞至變形，停於避車處。另外兩輛私家車亦嚴重損毀，橫亙中線。



原來早在11時53分，銀色私家車已經在象鼻山路與警車爭持不下，兩車正向城門隧道往沙田方向行駛，當時私家車左搖右擺，不斷切線，後車退避三分。當駛近象山邨時，私家車突然扭軚調頭，原路沿象鼻山路往屯門方向行駛。警車見狀亦都調頭追捕，只消1分鐘兩車到達屯門公路，後來發生車禍。



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意外中3人受傷，其中兩名司機被困。被困的53歲女司機及另一名男司機先後被救出，男司機其後送往瑪嘉烈醫院治理。另有一名男子頭及手受傷送院。

運輸署宣布因交通意外屯門公路(往九龍方向)近油柑頭濾水廠一度全線封閉，目前部份行車線已經解封，駕駛人士只可使用餘下行車線行車。 現時在屯門公路(往九龍方向)的車龍龍尾已到汀九。 現時上址交通擠塞。

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