海關破5案拘3男涉用集運公司販毒　檢2000萬元冰毒、大麻花

海關近期發現販毒集團利用不同的集運公司，空運藏有毒品的貨物抵港，他們會將毒品混入不同種類的貨物中，包括打印機、喇叭、茶葉及面膜等，企圖逃避海關追查。海關於今年7月尾至10月中在香港國際機場截獲多批可疑貨品，並成功偵破5宗販毒案件，檢獲29公斤冰毒及12公斤大麻花，總值約2000萬元。當中有販毒集團在270包面膜中滲入懷疑液態冰毒，共重13公斤，海關形容這類手法甚為罕見。



（陳浩然攝）

打印機及結他調音器藏冰毒

海關毒品調查科署理高級調查主任曾宥銓交代案情指，海關機場科人員於10月3日，根據風險管理原則，揀選及查驗5箱由美國運抵香港的打印機及結他調音器。關員透過X光機儀器檢查，發現影像有可疑，打開貨物檢查，發現打印機蓋板未能關上，且有可疑膠紙。報稱是結他調音器的貨物，實際上是喇叭，與報稱貨物不符，而且重量異常。關員經詳細檢查，發現內藏有12公斤冰毒，海關毒品調查科接手調查，發現收貨公司是一間本地集運公司。

部份貨物托運至澳洲

海關人員於10月8日進行監控遞送時，分別在紅磡及北角拘捕3名涉案男子（40至41歲），三人為朋友關係，報稱為貨車司機、物流公司東主及貿易公司經理。他們涉嫌安排入口及運送其中一箱內藏3公斤冰毒的貨物。海關人員調查集運公司期間，發現同一名貨主曾經於9月中安排入口及轉運兩批由美國入口的打印機及結他調音器，當時兩批貨物已托運至澳洲及另一海外機構，海關於是將情報分享予海外執法機構。澳洲當局於10月10日成功截獲該批貨物，並在一個打印機內檢獲1公斤冰毒。

海關人員又發現該名貨主找同一間集運，嘗試入口另一批由美國運往香港的結他調音器，海關人員於10月10日在機場截獲該批貨物，並在一個打印機及一個喇叭內發現4公斤冰毒。

關員經詳細檢查後，揭發270包面膜滲入懷疑液態冰毒，共重13公斤。（陳浩然攝）

270包面膜滲入懷疑液態冰毒

海關毒品調查科調查主任邱健偉，關員於今年7月31日透過風險管理原則，在機場檢查一批泰國抵港，報稱載有面膜的空運貨物，收貨地址是位於深水埗的一間集運公司。海關人員在X光機儀器中，發現影像有可疑，打開貨物檢查，並發現面膜包裝有重新封上的痕跡，而且實際重量與包裝重量並不一致。關員經詳細檢查後，揭發270包面膜滲入懷疑液態冰毒，共重13公斤。

闔員打開貨物檢查後，發現有12公斤的大麻花。（陳浩然攝）

中國包裝茶葉藏大麻花

而第4及第5宗案，海關人員於10月13日檢查兩批由美國抵港的中國包裝茶葉，由於甚少有由美國入口香港的中國茶葉，故惹起關員懷疑，打開貨物檢查後，發現有12公斤的大麻花。兩批貨物分別送往同一間葵涌的集運公司。

海關指，被捕3名男子現正保釋候查，而以上5宗案件仍在調查中，不排除有更多人士被捕。海關發現近期販毒集團利用不同的集運公司，運送藏有毒品的貨物，他們會將毒品混入不同種類的貨物中，企圖逃避海關追查。而海關會繼續以風險評估及高端儀品打擊販毒。

此外，海關亦會繼續與物流業界東主及職員保持聯繫，務求提高他們的風險意識，加強分析及與海外執法機構互相通報，擴大情報網，達致準確打擊販毒集團。海關呼籲物流業界東主及職員小心留意可疑寄貨人及貨主，小心誤墮犯法陷阱。如有可疑，可向海關舉報，舉報熱線為25456182，或電郵至crimereport@customs.gov.hk。