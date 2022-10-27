海關葵芳拘16歲少年　檢$76萬冰毒及12萬支私煙

香港海關昨今兩日（26及27日）分別在葵芳和觀塘檢獲約1.3公斤懷疑冰毒和約12.2萬支懷疑私煙，並拘捕一名少年。海關人員昨晚在葵芳進行反毒品行動，截查一名16歲少年時，在他手持的環保袋內發現約400克懷疑冰毒，於是將他拘捕。人員其後押解少年到附近一個住宅單位進行搜查，再檢獲約900克懷疑冰毒及一批毒品包裝工具，估計毒品總市值約76萬元。



海關人員跟進調查後，今日於觀塘一個工業大廈單位內，再檢獲約12.2萬支懷疑私煙，市值約34萬元，應課稅值約23萬元。被捕少年已被暫控兩項販運危險藥物罪名，明日（28日）在西九龍裁判法院提堂。

海關指根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。海關呼籲年青人對此尤須留意，切勿心存僥倖，鋌而走險。販運危險藥物屬嚴重刑事罪行，一經定罪，將對他們的前途造成嚴重影響。家長亦應多加留意子女所結交的朋友，以免他們受朋輩影響而參與吸毒或販毒活動。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑販毒活動。