大埔梧桐寨村長鋸枯樹遭擊斃　「樹博士」詹志勇︰屬高危死樹

大埔梧桐寨一名六旬村民清理一棵大約20呎高樹木的枯枝期間，遭到樹幹擊傷，由救護車送院，最終不治。涉事樹木並非在「樹木登記冊」內，有「樹博士」之稱的香港教育大學社會科學系（地理及環境科學）研究講座教授詹志勇經了解後，初步相信涉事樹木是一棵死樹，樹幹跌落風險甚高，面對高危樹木，專業人士都未必會選擇爬上去鋸樹移走。



現場遺下染血布。（王譯揚攝）

香港教育大學社會科學系（地理及環境科學）研究講座教授詹志勇看過相關照片後指出，涉事樹幹大部分樹皮甩光，外露位置呈深色，剩下樹皮都近乎發黑，而且沒有細枝和樹葉，連品種都難以辨認，有機會連樹根都已經死亡，如果沒有及時移走，機幹會自動折斷，甚至整棵樹連根拔起塌下，由於可能會擊中人，所以屬於高危樹木。

詹又說，面對有機會塌下的高危樹木，需要由懂得樹藝知識和有相關經驗的專業人士處理，他們經評估後，未必會選擇爬上去鋸樹移走，反而用機器拉下樹木，在地面逐截鋸斷移走。

現場消息指，該村村長、居民代表等，過往曾向多個部門反映，包括地政署、民政署等，指村內多棵樹木有倒塌風險，但各部門到場視察後，認為沒有即時危險，最終未有處理。姓邱（64歲）男死者為其中一名村長，今日適逢放假，聯同其他村民一同清理其中一些枯樹，詎料發生意外。

教育大學地理及環境科學研究講座教授詹志勇經了解後，相信涉事樹木是一棵死樹，樹幹跌落風險甚高。（資料圖片／盧翊銘攝）

為了促進社區參與樹木風險管理以更有效保障公眾安全，「樹木登記冊」自2010年7月開始已為市民提供3款樹木資料，分別是重要和需要定期檢測的樹木，包括所有古樹名木及石牆樹、感染褐根病而需要定期治療及監測的樹木，以及經過每年樹木風險評估後需要定期監測的問題樹木，今次意外中，涉事樹木並非在「樹木登記冊」內。