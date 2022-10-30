梨泰院人踩人｜死者口鼻出血、腹膨脹　急症醫生分析兩重致命成因

韓國首爾梨泰院昨晚（10月29日）約10萬人歡慶萬聖節，在斜坡發生人踩人事故，已造成151人死亡、82人受傷，事發時大批參與人士昏迷倒地，其他人即場進行心肺復甦（CPR）嘗試搶救。綜合韓媒報道，一名在現場救援的醫生指許多死者都出現口鼻出血、以及原因不明的腹部膨脹等狀況。

《香港01》就死者狀況向本港急症室醫生彭繼茂詢問意見，他指人踩人事故的死者有機會因兩重致命原因而喪命，第一重是跌倒在地上後被他人踐踏全身，導致內藏創傷，猶如「內傷」，包括頭部及胸部的主要器官重創，故他們接受救援時會口鼻出血及腹部膨脹；第二重是倒地後被其他人埋疊，身體被重壓以致肺部受壓無法呼吸，最終缺氧，未及時恢復呼吸就會導致腦死亡。



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彭繼茂表示，當參與人士跌倒在地上後，頭、胸等主要部位遭人踐踏，頭部再猛撞地面，會出現腦震盪、腦出血、頭顱破裂；而胸口被踩中猶如「心口碎大石」，隨時會肋骨骨裂，而肋骨周邊有大量血管，損傷後會令胸腔積血，而斷骨亦可能刺向肺部導致氣胸。

此外，身體其他部位被踐踏，亦會令內臟多處損傷，包括心臟、肝臟、大動脈等會撕裂，情況就似「內傷」，表面雖然看不出任何損傷，但內臟可能已大出血，會即時陷入昏迷。因此，現場的醫生目擊死傷者口鼻出血及腹部膨脹，有機會是內臟出血所致。

傷者倒地後，周邊的人亦可能會隨之跌倒，並壓在傷者身上，傷者在底層遭他人從上而下向下壓的體重及力量後，會令肺部被擠壓而無法呼吸。

他指出，韓國的急救宣傳及教育較先進，故不少年輕人都懂得基本心臟生命維持（BCLS）的技能，可即時為身邊的人進行急救。然而，傷者如果是缺氧昏迷，便需要在3分鐘內恢復呼吸，否則會腦缺氧變植物人；而昏迷的傷者亦需要在「黃金五分鐘」內施救，但受現場環境受限，單是將傷者移離人潮亦有難度，而且不少傷者的傷勢是致命性，最終返魂乏術。

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另外，翻查網上一些研究報告所指，於1980至2012年之間，全球共發生350起人踩人事故，導致逾1萬人死亡及逾2萬人受傷，致命率最高的為宗教活動，而運動場、音樂會、政治活動、慶祝活動等亦有人命傷亡，而致死原因分別是創傷性窒息、內在輾壓損傷、橫紋肌溶解症的併發症。而引發事故的原因包括沒有計劃的聚集、溫暖的天氣及人群大小。女士為主要的死傷者。而在搖滾音樂會上服用酒精及毒品，包括安非他命及迷幻藥物，亦會造成嚴重受傷。