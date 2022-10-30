有片｜蘭桂坊洋漢激戰「美少女戰士」遭踢下體　突除衫爆肌露紋身

網上流傳一段發生於中環德己立街近蘭桂坊的打鬥影片，一群身穿「美少女戰士」裝束的壯男們正慶祝萬聖節，其中一名「藍衣戰士」疑與一名懷疑短髮外籍男發生衝突，外籍男多次衝前疑欲與對方較量，其餘「美少女戰士」嘗試分隔雙方，外藉男的同行女友人亦試圖阻撓，詎料「藍衣戰士」突然起腳猛踢向外籍男下體。外籍男捱一腳後仍毫無退意，再度衝前想還擊，混亂間跌倒在地上。他掙扎站起身後繼續「挑機」，更突然脫去上衣爆肌，展露胸前及背後的紋身，向着圍觀人潮大騷肌肉，「美少女戰士」則已無心戀戰，準備調頭離開，外籍男見狀上前攔路，「戰士」們都舉手示意和解，其後消失於人潮之中。

片段沒有交代事發時間，但全程未見有警員現身。



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有網民懷疑該批「美少女戰士」較早前曾在銅鑼灣時代廣場地下空地「打卡」，6人身穿不同顏色的短裙制服，雙掌疊於身前，單腳抬起，擺出一副少女姿態拍照，相當搞笑。

不少網民熱議該段爭執推撞影片，笑稱「替月亮嚟懲罰你」，更指「人哋（美少女戰士）變咗身，超強戰鬥力」，並指「藍衣戰士」起腳踢的動作不是美少女戰士招式，「月野兔幾時學識無影腳」。