01獨家圖片｜買賣單車爆爭執　買家遭鐵通打頭命危　無業賣家落網

天水圍天恩邨昨日（10月29日）發生傷人案，一名無業漢向地盤工人售賣價值1000至2000元的單車，但兩人因買賣單車問題而發生爭執，無業漢懷疑就地取材，在附近垃圾站取走被棄置的鐵通施襲，地盤工人雖然亦取得鐵通護身，但仍然被擊傷後腦，繼而昏迷倒地。無業漢逞兇後立即手持凶器逃走，途人見狀報警，傷者送院搶救，目前情況危殆。警方經調查後，今日（10月30日）在元朗區上門拘捕涉案男子。



據悉，58歲羅姓傷者任職地盤工人，身材高瘦，獨自住在天水圍天恩邨一單位，搬入約大半年，平日甚少和鄰居打招呼，但亦不曾與人爭執。鄰居指羅有衛生問題，不時棄置煙頭及在四周吐痰。據了解，羅最近向46歲王姓無業男子購買一輛單車，價值1000至2000元，但兩人因單車問題而引發金錢糾紛，案發時初則口角，最終釀成血案。

元朗警區總督察（刑事）戴玉麟交代案情。（王譯揚攝）

元朗警區總督察（刑事）戴玉麟今日交代案情指，警方昨午大約5時半999報案中心接報，指天水圍天恩邨恩盈樓對出馬路有一名男子遇襲倒地，警員到場發現傷者陷入昏迷，面部向天，後腦流血。傷者由救護員送往屯門醫院搶救，目前情況危殆，轉送到深切治療部留醫。

元朗警區重案組第2隊接手調查案件，經過深入調查和翻查大量閉路電視片段，發現受害人和被捕男子在案發前發生爭執，兩人去到案發位置，疑犯用鐵通施襲，受害人雖然想用鐵通擋住攻勢，但後腦被打中，受傷昏迷倒地，在旁有市民見狀立即報警。

警員調查後鎖定疑犯身分，今日凌晨4時左右前往元朗區目標單位，以涉嫌「傷人」罪名拘捕46歲王姓涉案男子，被捕男子正被扣查，人員亦在屋內檢獲被捕人案發時身穿的衣物和涉案鐵通。

被問及涉案鐵通是否被捕人攜帶到場犯案，戴指出，案中鐵通和過往傷人案的鐵通並不相似，反而類似被遺棄的鐵枝、晾衫架支架部分，人員在恩盈樓對出的垃圾站發現類似支架，不排除有人就地取材向傷者施襲。