CCTV影片瘋傳│網傳餅店廠房焗爐大爆炸　金屬門飛彈老員工險死

昨日（10月29日）本港社交網站瘋傳一條驚險影片，相信現場是餅店的廠房，閉路電視片段顯示有數名製餅師傅正在焗餅，其中一名老員工站在較成年人更高的巨型焗爐前，一度查看焗餅進度，當他慢慢轉身行前數步，焗爐突然發生中爆炸，金屬門爆開變形彈出，焗爐閃現強光，附近物品受到波及且嚴重損毀。網民形容事故十分嚴重，指該名老員工爆炸時如站在焗爐旁，恐釀成人命傷亡。

影片沒有註明事發地點，《香港01》正了事解事件。



製餅師傅正在店內工作，有人靠近焗爐查看。（網上影片截圖）

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網上瘋傳的短片長約21秒，雖然未能確定事發地點，但影片出現的錄影的時間本月21日上午10時許，只見數名製餅師傅正在廠房內工作，有三人站在巨型的焗爐外，其中兩名師傅完成工作後，走出鏡頭拍攝範圍，餘下一名老員工一度留守，站在焗爐外前方位置留意焗餅進度，其後慢慢離開。

老員工離開鏡頭僅數秒，相信離開並不遠，大焗爐卻突然發生爆炸，爐內閃現強光，爐身的金屬門彈飛，而且完全變形；附近物品受到爆炸力波及，全部嚴重損毀，附近員工走近觀看發生何事，影片就此結束。

爆炸影片令網民感到震驚，指廠房內有看似有不少工人，幸好當時沒有人靠近焗爐，否則以爆炸威力恐會有人傷亡，形容該徹查事件。