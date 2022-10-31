01獨家│榮華餅房焗爐爆炸　記者直擊消防巡查　職員稱無人受傷

網上瘋傳一段閉路電視影片，可見錄影時間為本月21日，一個餅房內有大型焗爐發生大爆炸，金屬門被炸開飛彈，險殺老員工。片中的員工身上穿著圍裙，上面印有疑似是「榮華」的標誌，《香港01》亦接獲讀者報料，指事發於榮華位於元朗福達工業大廈3樓的餅房，但記者翻查警方及消防處紀錄，皆未見有報案。消防處亦回覆指事發當日未接獲報案，今日已派員到場調查。

《香港01》記者一連兩天到元朗福達工業大廈及榮華工業大廈視察，至今午（31日）下午4時許，記者獨家直擊有消防處人員到場，懷疑調查焗爐爆炸事件。記者其後到榮華寫字樓追問事件，一名男職員開門回覆查詢，稱﹕「我諗我唔方便回應任何嘢，問返PR（公關）答你，我哋呢邊唔回應任何嘢」，着記者向公司公關了解；當記者追問事件中是否有人受傷，男職員否認，但承認爆炸事件於香港發生。



網傳影片見到一名老員工一度站在焗爐前注意焗餅進度，其後慢慢離開，幾秒後焗爐即發生大爆炸。（網上影片截圖）

▼消防處人員到榮華餅房調查▼



+ 3

記者一連兩天，數度前往元朗兩棟相鄰的福達工業大廈及榮華工業大廈了解事件。昨晚（30日）10時許，榮華餅房已經全部關門，其中福達工業大廈3樓的餅房環境簇新，相信是新廠房，當時工人已下班。至今晨9時許，記者再到上址了解，相信員工於上午9時半開始製餅，記者透過大門的玻璃查看，見到工人身穿的圍裙，與網上流傳影片中的整餅師傅圍裙十分相似。

下午4時許，記者再到兩座工廈了解情況，發現有消防處車輛到場，兩名身穿藍色制服的消防員下車，與一名身穿白袍的男子了解情況，並由對方引路前往福達工業大廈3樓的榮華餅房調查。

及後，記者再到榮華工業大廈5樓的榮華寫字樓追訪事件，一名男職員開門回應記者提問，稱：「我諗我唔方便回應任何嘢，問返PR（公關）答你，我哋呢邊唔回應任何嘢」。但當記者一再追問爆炸事件中是否有人受傷時，該名男職員回應：「冇！」記者再問是否於香港發生，他則表示：「係。」記者其後發現該名男職員走到工廈地下，與另外3名男子談話，其中一人手持一個鐵框。

消防處發言人回覆指，事發當日未接獲報案，今日則有派人員到元朗橫洲路16號一間工場了解當日實際情況，又指當日（網傳影片顯示錄影時間為10月21日）工場未有求助，消防處會進行事後調查。《香港01》亦正就事件向榮華、機電署及勞工處查詢。

▼記者一連兩日到福達工業大廈餅房了解▼



+ 2

▼網傳閉路電視直擊餅房焗爐爆炸▼



+ 2

網上瘋傳的短片長約21秒，錄影的時間本月21日上午10時許，只見數名製餅師傅正在廠房內工作，有三人站在巨型的焗爐外，其中兩名師傅完成工作後，走出鏡頭拍攝範圍，餘下一名老員工一度留守，站在焗爐外前方位置留意焗餅進度，其後慢慢離開。

老員工離開鏡頭僅數秒，相信離開並不遠，大焗爐卻突然發生爆炸，爐內閃現強光，爐身的金屬門彈飛，而且完全變形；附近物品受到爆炸力波及，全部嚴重損毀，附近員工走近觀看發生何事，影片就此結束。

爆炸影片令網民感到震驚，指廠房內有看似有不少工人，幸好當時沒有人靠近焗爐，否則以爆炸威力恐會有人傷亡，形容該徹查事件。