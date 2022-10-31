老婦接「假兒子」來電索錢　真兒子報警　15及16歲男女接頭人被捕

一名老婦收到騙徒假扮其兒子的來電，訛稱急需支付保釋金，她愛子情切下被哄騙外出，向接頭人當面支付約8萬元，隨後再收到騙徒來電再索9萬元，起疑下向真兒子求證始知遇騙，由兒子代為報警。警員其後在九龍城區內埋伏，趁接頭人露面與女受害人交收款項時展開行動，拘捕一名16歲青年和同行的15歲少女，其中青年聲稱因2000元酬勞而協助朋友收取款項，警方正調查其同黨下落。



警方上周三（26日）接獲一名51歲本地男子報案指，遭騙徒冒認其身分，並致電其母親訛稱他因犯法而被拘捕，急需保釋金。老婦因擔心兒子安危，被哄騙外出當面交收款項，最終依照指示向接頭人支付約8萬元。騙徒懷疑食髓知味，其後再致電再索取9萬元，老婦覺得有可疑，於是向兒子查證，因而揭發被騙而報警求助。

九龍城區特遣隊人員接報後採取部署及埋伏行動，在接頭人露面和女事主交收款項時，以涉嫌「串謀欺詐」罪名，當場拘捕一名16歲青年以及與其同行的15歲本地女童，當中青年聲稱自己因2000元酬勞而協助朋友收取款項，兩名被捕人已獲准保釋候查，須於本月下旬向警方報到，案件仍在調查中，交由九龍城警區重案組第1隊跟進，不排除有更多人被捕。

鑑於近期接獲此類「猜猜我是誰」或「冒認親友」的電話騙案專門針對長者，騙徒大多要求苦主親身將金錢交給接頭人，警方呼籲市民要主動關心身邊長者，尤其是非同住或獨居人士，應不時向他們傳遞騙案手法，灌輸防騙資訊，切勿輕易相信陌生來電，如有疑問，應先向家人查問。

此外，鄰里之間甚至大廈保安員亦可發揮守望相助精神，多關心留意身邊長者，並悉時作出提醒。

銀行職員如識別到長者在提款時顯得慌張或異常，可嘗試關心了解，的士業界於接載長者時，若發現他們明顯對目的地不熟悉或乘車期間一直使用手提電話及神情慌張，懷疑長者受騙，可即時與警方聯絡求助，以免長者蒙受損失。

警方提醒，全城合力提升對長者的保護，打擊騙案，別讓騙徒輕易得逞，減少長者成為騙案受害者的機會，請緊記 「防騙三寶」，「收線、核實、揾求助」，如懷疑受騙，市民請即致電24小時「防騙易」熱線18222。