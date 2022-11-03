尖沙咀婚宴散場後疑兄弟大戰賓客　十多人中港城外「打成一片」

婚宴場合親朋好友聚首一堂，原本喜慶的場合，完場落樓後竟然大打出手。警方11月1 日接獲報案，指有十多人在中港城外嘈交打交。事發影片在網上流傳，一批身穿西裝的男子與一班身穿便服的男子互相推撞，網民演繹成「兄弟大戰賓客」，笑言雙方「打成一片」，又揣測是否有人「冇俾人情」而引發打鬥。



網上流傳片段拍攝到一批身穿西裝的男子與一班身穿便服的男子互相推撞。

網上流傳一段影片，數名身穿白色襯衫及灰色西裝褲，相信是「兄弟團」的成員，與身穿便服的賓客在街頭群毆。眾人圍成一團，各不相讓，高峰期近20人「埋身肉搏」，場面墟冚。

影片只得12秒影片，一開始已有女性尖叫聲傳出，長髮女與一名白衣男子開始動武，然後周邊男女介入，雙方人馬開始互相推撞，亦有人上前協助拉開打鬥人士。期間一度有7至8人，將動粗的白衣男壓向中港城玻璃牆。另一邊廂，有人原先登上的士亦都下車上前了解，又有人企圖參與打鬥而亦抱開。

警方表示11月1日晚上11時46接獲54歲保安報案，指尖沙咀中港城對開一個公共交通交匯處外，較早前有十多人聚集嘈交及打交。警員到場未有發現涉案人士，將案件列作打鬥處理。

根據第245章《公安條例》第25條，任何人在公眾地方參與非法打鬥，即屬犯罪，一經循簡易程序定罪，可處罰款港元5000元及監禁12個月。