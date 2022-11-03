尖沙咀婚宴散場後疑兄弟大戰賓客 十多人中港城外「打成一片」
撰文：凌逸德
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婚宴場合親朋好友聚首一堂，原本喜慶的場合，完場落樓後竟然大打出手。警方11月1 日接獲報案，指有十多人在中港城外嘈交打交。事發影片在網上流傳，一批身穿西裝的男子與一班身穿便服的男子互相推撞，網民演繹成「兄弟大戰賓客」，笑言雙方「打成一片」，又揣測是否有人「冇俾人情」而引發打鬥。
網上流傳一段影片，數名身穿白色襯衫及灰色西裝褲，相信是「兄弟團」的成員，與身穿便服的賓客在街頭群毆。眾人圍成一團，各不相讓，高峰期近20人「埋身肉搏」，場面墟冚。
影片只得12秒影片，一開始已有女性尖叫聲傳出，長髮女與一名白衣男子開始動武，然後周邊男女介入，雙方人馬開始互相推撞，亦有人上前協助拉開打鬥人士。期間一度有7至8人，將動粗的白衣男壓向中港城玻璃牆。另一邊廂，有人原先登上的士亦都下車上前了解，又有人企圖參與打鬥而亦抱開。
警方表示11月1日晚上11時46接獲54歲保安報案，指尖沙咀中港城對開一個公共交通交匯處外，較早前有十多人聚集嘈交及打交。警員到場未有發現涉案人士，將案件列作打鬥處理。
根據第245章《公安條例》第25條，任何人在公眾地方參與非法打鬥，即屬犯罪，一經循簡易程序定罪，可處罰款港元5000元及監禁12個月。