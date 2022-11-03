黃大仙九旬翁險墮電騙　冒颱風往提款「救子」　職員報警拘2男

黃大仙區近期發生4宗「猜猜我是誰」電話騙案，受害人均為長者，涉款共約20萬元。其中一名91歲老翁昨日（11月2日）收到騙徒來電，指其兒子因被捕而需繳交8萬元保釋金。他冒着颱風「尼格」襲港前往銀行提款，幸銀行職員機警察覺可疑報警，結果警方部署埋伏行動，成功拘捕兩名涉案騙徒。

上月黃大仙警區亦偵破兩宗同類騙案，拘捕另外兩名男子，警方相信被捕4人屬同一詐騙集團。



東九龍總區防止罪案辦公室高級督察黃頌雅、黃大仙警區刑事支援第一隊主管郭嘉盛督察，以及刑事調查隊第7隊主管利明謙（左至右），交代案情和區內騙案趨勢。（林朗天攝）

警方黃大仙警區刑事支援第一隊主管郭嘉盛指出，昨日早上一名住在黃大仙區的91歲老翁收到騙徒來電，對方不但冒認其兒子，而且訛稱更改電話號碼及被警方拘捕，要求老翁將8萬元保釋金交給其朋友。由於老翁沒有足夠現金，所以前往銀行提取現金，銀行職員詢問老翁提取現金目的，覺得可疑，於是通知警方。

黃大仙警區刑事調查隊接報後部署埋伏行動，同日中午在區內見到其中一名涉案男子向老翁索取現金，當場以涉嫌「以欺騙手段取得財產」罪名作出拘捕，並在附近以同一條罪名拘捕另一名負責「睇水」的男子，在其身上檢獲3部涉案手機。人員經調查後，懷疑兩人和早前另一宗同類型的騙案有關，案件交由黃大仙警區刑事調查隊跟進，不排除有更多人被捕。被捕兩人分別37歲姓石和38歲姓洪，沒有黑幫背景，均報稱為倉務員，正被扣留調查。

郭又稱，黃大仙警區上月拘捕另外兩名男子，涉嫌干犯另外兩宗「猜猜我是誰」電話騙案，兩人目前已被警方檢控，案件進入司法程序。集團涉及4宗騙案包括1男3女受害人，全部為長者，年齡介乎72至92歲，騙款共20萬元。根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第17條，任何人觸犯「以欺騙手段取得財產」罪，最高可被判囚10年。

據了解，警方上月14日及16日分別接獲一名72歲和一名92歲老婦報案，指她們當日早上收到騙徒來電，對方冒認是她們的親友，訛稱因涉及刑事案件而需要繳交保釋金，該名騙徒其後相約兩名受害人到黃大仙區，收取受害人分別5萬元及3萬元現金。黃大仙警區刑事部接手調查，根據線報及經深入調查後，案發兩日在尖沙咀區採取拘捕行動，拘捕兩人，其中一名35歲被捕男子已被暫控兩項「串謀以欺騙手段取得財產」罪，案件將於本月28日在九龍城裁判法院提堂，另一名42歲被捕男子亦已被暫控一項「串謀以欺騙手段取得財產」罪，案件將於同日上午在九龍城裁判法院提堂。

至於騙案趨勢方面，東九龍總區防止罪案辦公室高級督察黃頌雅指出，本年1至9月東九龍總區共有412宗電話騙案，損失金額達到1億元，當中以「猜猜我是誰」最嚴重，受害人以長者為主，但人員加強業界對騙案的認知和警覺，聯手打擊騙案。以今次案件為例，全靠銀行職員的細心、專業和敏感，立即通知警方，共同努力偵破案件。

黃亦指出，電話騙案的行騙手法亦有轉變，騙徒會要求受害人乘搭的士，並將電話交給的士司機，指示前往目的地，最終受害人下車將錢交給騙徒。黃呼籲的士司機，如果見到乘客神情緊張、說不出目的地、其間不停講電話，可以主動詢問對方；市民亦應記緊「防騙三寶」：收線、核實和尋找求助，而且多關心和多聯絡長者，交代最新騙案手法。如有懷疑，可致電「防騙易18222」。