長者墮「猜猜我是誰」電騙案失$21萬　3男包括兩17歲少年被捕

「猜猜我是誰」電騙案頻生，警方發現有本地三合會集團以此作新興收入來源，並招攬青少年犯案。秀茂坪警區近日接獲4宗騙案，騙徒假冒為被捕親人並要求受害人交出保釋金，警方調查後拘捕3名有三合會背景的男子，其中包括兩名17歲少年，涉嫌負責接觸受害人收錢。



秀茂坪警區反三合會行動組主管盧業威（右）及秀茂坪警區情報組主管張莉（左）交代案情。（梁偉權攝）

警方於10月20日早上接獲一名87歲男子報案，指早前在家中收到自稱為其女婿的電話，聲稱自己因醉酒打架被捕及需要3萬元現金保釋。事主信以為真，於寓所附近一個巴士站將款項交予騙徒。騙徒其後食髓知味，再致電事主要求再繳交3萬元，事主因家中現金不足，向朋友求助借錢，於討論間懷疑自己被騙報警。

秀茂坪警區刑事部人員接報後同日採取埋伏行動，同一名騙徒再次出現，警員在騙徒準備向事主收錢時拘人。秀茂坪警區反三合會行動組經調查後，翌日再鎖定另一同夥並將他拘捕。2名被捕男子為17歲少年，分別報稱無業及侍應，均有三合會背景，同涉另外2單發生於旺角區及大嶼山區的同類案件，3宗案件合共涉約21萬元。警員昨日亦就另一宗「猜猜我是誰」案件於秀茂坪以埋伏行動，拘捕另一名有三合會背景的25歲男子。盧業威指案中受害人半信半疑下曾見過騙徒，但幸及早詢問家人，未有應騙徒要求繳交6萬元。

成三合會新興收入來源

行動中，警方檢獲3部手提電話、一個袋及約8,000元現金。秀茂坪警區反三合會行動組主管盧業威表示，被捕3人屬於不同有三合會背景的犯罪集團，角色為負責向受害人埋手收款。盧指據現時案件趨勢所見，同類騙案屬部分三合會新興收入來源，警方會跟隨線索繼續調查，不排除更多人被捕。警方重申，任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第17條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁10年。

秀茂坪警區情報組主管張莉表示，秀茂坪區於今年1月至9月接獲40宗「猜猜我是誰」電騙案，大部分受害人為長者及退休人士，警方發現騙徒有本地化趨勢，以本地電話號碼及操純正本地口音，要求受害人交保釋金去幫助親人。張莉指如接獲懷疑假扮親友的電話，應先向親友核實，或致電警方防騙熱線18222查詢。警方呼籲年輕人勿因搵快錢心態，被黑社會或犯罪集團招攬，墮入法網。