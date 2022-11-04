航拍偷拍｜無業男夜飛窺看私密部位、行為　定鏡長拍數分鐘

一部墮毀於金鐘的無人機，被揭內存逾20條不雅影片，警方追查後，今日（4日）拘捕26歲無業男子，相信他與案件有關。中區警區刑事部總督察阮潔雯晚上交代案情時表示，疑犯於近月在夜間拍攝有關的不雅影片，形容「佢最主要搵屋入面有人，搵到一啲會露出私密部位同私密行為時，就會停低嚟影，個20幾條全部都係呢啲片段」，影片長度約數分鐘。



中區警區刑事部總督察阮潔雯（右）交代案情。（梁偉權攝）

阮潔雯指出，警方10月9日接獲一名市民報案，指其同日下午在中區法院道拾獲一架已撞毁的小型無人機。人員接報到場，經初步調查，相信該小型無人機於夜間飛行及因撞向建築物而墜毁，懷疑有人涉嫌危險操作無人機，遂展開調查。調查顯示，該小型無人機內存超過20條不雅影片，主要針對住宅或酒店窗戶內的人士拍攝，當發現有人露出私密部位，或有人進行私密行為時，會徘徊數分鐘拍攝。

無人機部分閃燈被貼上黑色膠紙

她續指，影片所拍攝的對象有男有女，而拍攝時間為晚上，相信因為入黑時無人機難以被察覺，而且無人機部分閃燈被人貼上黑色膠紙，相信是為了避免他人發現。警方正尋找被拍下的受害人協助調查。

警方今日（11月4日）上午於黃大仙區一住所單位拘捕姓吳（26歲）本地男子，再搜獲一架懷疑與案有關的小型無人機、一個小型無人機搖控器及一部手機，會調查有無藏有其他不雅影片。至於被捕男子曾否發布不雅影片，亦是警方調查方向之一。

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警方提醒，窺淫罪屬嚴重罪行，可被判監5年；而發布源自窺淫所得私密影像同樣犯法，亦可被判監5年。警方重申，小型無人機令已生效，有關罪行可被判監2年及罰款10萬元，市民切勿以身試法。