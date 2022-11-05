警觀塘搗無牌吧及違規派對房間　30人無掃安心出行　負責人收傳票

觀塘警區特遣隊聯同重案組人員昨日（4日）下午約6時展開代號「勇爵」（BRAVEDUKE）的反罪惡行動，突擊搜查區內多間處所，行動中一共拘捕8名男女，涉無牌賣酒及在沒有領有酒牌的處所飲酒；另有30名男女無掃「安心出行」被票控，2名派對房間負責人將收到法庭傳票。



搗破無牌酒吧 拘8男女

人員今日（5日）凌晨約零時50分，突擊搜查鴻圖道37至39號一工業大廈內一單位，搗破一間懷疑無牌酒吧。該處所的26歲姓劉酒吧女負責人涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」被捕。處所內3名本地男子及4名本地女子，年齡介乎28至65歲，則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕。行動中，人員共檢獲總值約5萬元的酒精類飲品。所有被捕人現正被扣留調查。

兩派對房間違規營業 30人無掃「安心出行」 2負責人將收傳票

另外，人員發現觀塘道460至470號一派對房間懷疑正在違規營業。單位內5名本地男子及3名本地女子，年齡介乎22至29歲，沒有在進入處所前掃瞄「安心出行」場所二維碼，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），警方遂向他們發出定額罰款通知書。警方稍後會向處所負責人發出法庭傳票。

此外，人員亦於興業街16至18號發現另一派對房間懷疑正在違規營業。單位內5名本地男子及17名本地女子，年齡介乎33至54歲，沒有在進入處所前掃瞄「安心出行」場所二維碼，及違反相關人數限制，即每一房間不得超過12人，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），警方遂向他們發出定額罰款通知書。該場所40歲姓張男負責人亦涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），警方稍後會向其發出法庭傳票。

警方提醒市民，「無牌售賣酒類飲品」屬嚴重罪行，一經定罪最高可判罰款100萬元及監禁2年；而市民於無領取牌照的地方飲酒，亦屬違法，一經定罪，最高可判罰款2000元。

此外，派對房間負責人及顧客須遵守《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）下的相關限制，每一房間不得超過12人。任何人士一經定罪，最高可被判罰款5萬港元及監禁6個月。警方呼籲市民顧己及人，嚴格遵守《預防及控制疾病條例》，以協助控制疫情。警方會繼續加強巡查，並會果斷對違例者採取執法行動，以減低病毒傳播風險。