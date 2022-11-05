多人墮「假冒官員」騙案失$900萬　20歲男涉冒警上門行騙被捕

警方於9月至10月期間，接獲多宗「假冒官員」電話騙案，指受害人涉嫌干犯洗黑錢等罪行，需要提供銀行資料及密碼助查。警方經調查後昨日（4日）以「以欺騙手段取得財產」罪拘捕一名20歲本地男子，涉嫌冒警登門接觸受害人，並檢獲多張虛假內地法庭搜令及一張偽造警察委任證。警方指他與至少7宗電話騙案有關，騙款超過900萬元。



中區警區總督察（刑事）郭進傑表示，警方9月24日至10月4日期間接獲3宗「假冒官員」電騙案，受害人不約而同收到自稱內地執法人員的來電，指控涉嫌干犯洗黑錢相關罪行，並要求他們交出銀行戶口資料及密碼，以作凍結資金及調查之用。

此外，騙徒更親身接觸受害人，並冒認為本地執法人員，向事主出示載有其個人資料的虛假內地法庭搜令。受害人不虞有詐，終被騙取港幣超過580萬元，相關騙款分別被匯至6個本地及2個內地銀行戶口。

港島總區及中區警區情報組聯手展開深入調查，在翻查大量閉路電視記錄後，鎖定一名本地男子。警方昨日（4日）在將軍澳區一帶，以「以欺騙手段取得財產」罪拘捕一名報稱無業的20歲本地男子，同時亦成功阻止另一宗騙案發生。警方在男子身上起回9萬元懷疑騙款、多張虛假的內地法庭搜令，以及一張偽造警察委任證。

經警方進一步調查，被捕男子同牽涉區內另外4宗同類案件，連同上述3案，牽涉金額超過港幣900萬元，男子現正被扣留調查，案件交由中區警區重案組一隊跟進。

郭進傑續指，警方於本年首3季共接獲超過1,600宗電話騙案，牽涉金額超過港幣7億元，形式多以「假冒官員」及「猜猜我是誰」為主。警方呼籲，本地及內地執法人員不會透過網上或電話，要求市民交出銀行或提款卡密碼，如遇到有人自稱執法部門，要求交出相關資料，市民應主動查證及報警求助。