22歲仔蝴蝶灣遭8煞舞刀指嚇　手傷撲醫院遇長龍　跨區求診報警

元朗、屯門深夜短短一小時內，連環發生兩宗傷人案。繼元朗攔車斬人後，今（6日）凌晨近5時許，警方接獲1名22歲青年在長沙灣明愛醫院報案，指其較早前在屯門蝴蝶灣公園停車，並下車到廁所如廁，其間被8名年約20至30歲的黑衣本地男子包圍，其中兩男更揮舞兩把長約20厘米牛肉刀，並指嚇男事主，原因不明。男事主事後檢查，發現自己手部受傷。據悉，他本來自行前往屯門醫院求醫，惟該醫院當時大排長龍，遂改到明愛醫院治理，並向醫院警崗人員求助。



警方現正追緝8名在逃人士。其中兩名男子案發時手持牛肉刀，一人較為高瘦，身高約1.8米；另一人則較矮胖，身高約1.7米。其餘6名本地男子則未見有持刀。經初步調查，案件列傷人，交由深水埗警區刑事調查隊第6隊跟進，暫未有人被捕。

於一小時前，元朗亦發生斬人案。1名男子駕車到元朗大棠路近大棠村附近時，突有3輛車將事主私家車截停。車上有8名持刀男子跳出，猛扑男事主私家車，更揮刀襲擊男事主。該8名兇徒傷人後隨即逃離現場。 男事主負傷駕車尋友人求助，由友人陪同下到元朗博愛醫院治理。

▼凌晨約4時，元朗斬人案▼

