拳拳到肉．有片｜的士司機遭惡乘客瘋狂打頭　15秒中12鎚飛甩眼鏡

網上近日瘋傳一段的士司機遇襲的車cam片，可見「四眼」男司機遭前座1名男乘客施展「連環拳」瘋狂打頭，短短15秒連中12鎚，眼鏡亦被打至飛脫，後座2名乘客卻視若無睹，最終亦未見有人繳付車資，3人搭完「霸王的」後施然離去。片段惹起網民熱議，有人慨嘆：「搵兩餐啫，使唔使咁打呀？」亦有人質疑的士司機態度欠佳，才受到「教訓」。警方證實接獲遇襲司機報案，現正調查事件。



「四眼」男司機遭前座1名男乘客施展「連環拳」瘋狂打頭，短短15秒連中12鎚，眼鏡亦被打至飛脫。（網上影片截圖）

相關影片長約46秒，時間標示為今年9月30日晚上約11時40分左右。片頭可見的士沿油麻地彌敦道轉入上海街，並傳出疑似要求落車的對話，其後傳出一把語帶不滿的聲音稱：「嚟到先講！嚟到呢度！」

鏡頭隨即轉為拍攝的士車廂內的片段，可見前座1名男乘客怒氣沖沖，不斷出拳重擊司機頭部，拳拳到肉，施襲期間不忘瘋狂爆粗：「X你老母！」男司機未有還手，被打至眼鏡飛脫，一度痛極掩面摸頭。片中可見後座另有2名乘客，但並無出手制止，雙雙施然落車。施襲男乘客亦緊隨離開，臨走前拋下一句：「你當我流㗎！」畫面並未見3人繳付車資；而司機捱打後，則戴回眼鏡。

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片段在網上引起熱議，不少人批評相關暴力行為，「搵兩餐啫，使唔使咁打呀？」、「呢啲死X街，淨係識蝦的士司機！」亦有人質疑，的士司機態度欠佳，間接引致事件發生，認為司機需改善待客之道，避免受到「教訓」。

警方回覆《香港01》查詢時表示，9月30日晚上約11時42分，接獲一名的士男司機報案，他指在油麻地上海街與西貢街交界，被1名男乘客毆打受傷，其後司機被送往廣華醫院治理。警方將案件列作「襲擊致造成實際身體傷害」處理，現正調查事件。