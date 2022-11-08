元朗14歲仔捱私家車撞　做6小時手術未甦醒　街坊﹕佢好乖好勤力

一輛私家車昨晚（7日）沿青山公路—屏山段，往屯門方向行駛，途至近灰沙圍一燈位時，撞到一名過路的14歲少年，但該車卻未有停下，不顧而去。救援人員接報趕抵，發現傷者重創昏迷，立即將他送往屯門醫院，據悉經搶救後，情況危殆。今日（8日）上午10時許，記者到事發現場查看，發現有多名交通部警員及屯門警區重案組探員在現場調查事件，而涉嫌肇事後不顧而去的司機仍然在逃。有街坊指傷者為家中獨子，一家三口為人友善，住在灰沙圍已近廿載，並大讚傷者「好乖、好文靜」，對其不幸的遭遇深感痛心。



據了解，姓彭14歲傷者與父母同住灰沙圍一村屋二樓單位，一家在灰沙圍生活約20年，父親已退休。傷者就讀元朗公立中學，品學兼優，曾參加香港中文大學舉辦的春季資優課程「 古為今用—古代人生哲理與現代處世之道」，對哲學表現相當興趣。

一名姓鄧女街坊表示，傷者個性乖巧文靜，勤力向學，平日會補習，讀書成績不錯。據警方所指，他事發時懷疑前往掉垃圾後沿路散步，不幸遭私家車撞飛。彭父向女街坊透露，兒子頭部及手部受傷，「佢做完手術，6個鐘，暫時都未醒」，對其傷勢感擔心，女街坊亦安慰稱﹕「唔使太擔心，可能麻醉藥未過，你自己都要保重身體，希望佢早日康復」。

女街坊指傷者為人乖巧文靜。（黃偉民攝）

警方早前將案件列作「交通意外有人受傷—肇事後不顧而去」處理，交由新界北總區交通部跟進調查，暫未有人被捕；並呼籲任何人如目睹意外發生或有任何資料提供，請立即致電3661-3800與調查人員聯絡。