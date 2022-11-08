警方偕運輸署新界南聯合打擊違例學車　票控19「學神」和駕駛教師

警方和運輸署人員今日在新界南聯合打擊違例學車，總共截查9輛車輛，同時向共19名違規駕駛教師及學習駕駛者進行票控，發出18張交通傳票及5張電子定額罰款通知書，其中兩名駕駛教師及兩名學習駕駛者被發現懷疑故意不掛出「學」字牌及一名駕駛教師涉嫌在限制區內違規接載學習駕駛者授課，呼籲駕駛教師以身作則，切勿貪一時便利以身試法。



為了打擊違例學車活動，新界南總區交通部執行及管制組特遣隊人員聯同運輸署人員今日（8日）在區內展開聯合行動，打擊「違例學習駕駛」行為，主要針對駕駛教師和學習駕駛者在早上繁忙時段進行「非學車時間學車」及「學車時無掛『學』字牌」等違規行為。

行動中，人員在葵涌及沙田區一的熱門學車地點共截查9輛車輛，包括私家車、貨車及旅遊巴士等，並向共19名年齡介乎27至70歲的違規駕駛教師及學習駕駛者進行票控、發出共18張交通傳票及5張電子定額罰款通知書，其中兩名駕駛教師及兩名學習駕駛者被發現懷疑故意不掛出「學」字牌及一名駕駛教師涉嫌在限制區內違規接載學習駕駛者授課。

警方表示，運輸署和警方一向重視涉及學習駕駛車輛之違例，並會繼續加強執法打擊相關罪行，呼籲駕駛教師要以身作則，保障學習駕駛人士及其他道路使用者的安全，切勿貪一時便利以身試法。