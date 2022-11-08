假冒兒子索保釋金騙案| 相同手機號碼致電兩翁騙$9萬　29歲男落網

警方昨日 (11月7日) 連續偵破兩宗「猜猜我是誰」電話騙案，兩名80及92歲老翁收到騙徒來電，均假冒為其兒子訛稱被警方拘捕，共需9萬元現金作保䆁用途。其中一名九旬老翁機警識破騙徒詭計，力保不收，另一人則不幸受騙。警方同日部署埋伏行動，成功以涉嫌「以欺騙手段取得財產」罪拘捕一名有三合會背景的29歲本地男子。



警方昨日接獲一名80歲老翁報警，指收到騙徒電話，訛稱是其兒子，表示自己涉及刑事案件被捕而需要繳交保釋金。該名騙徒其後到受害人位於大窩口邨的住所，受害人向他付上9萬元現金。受害人與家人聯絡後始知受騙，遂向警方報案。

警方同日接獲另一名92歲老翁報警指遇到同類騙案，而騙徒的電話號碼更與上一宗案相同，相信騙徒重施固技，向老翁索取9萬元保釋金。幸老翁機警，最終與家人聯絡而識破騙徒詭計，沒有損失。

葵涌軍裝部警員立即展開部署，同日在葵涌區進行埋伏行動，拘捕一名29歲姓羅本地男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。被捕男子報稱任職運輸工人，有三合會背景。行動中，警方檢獲男子犯案時所穿衣服以及3部手機，相信他為詐騙集團的骨幹成員，負責向受害人收錢、處理犯罪得益。警方正積極追查騙款下落，被捕人現正被扣查，不排除拘捕更多人。

葵青警區重案組第一隊黃露莎督察呼籲，市民若接獲來歷不明的電話，對方報稱是親友，自稱有財政困難，欠債被人禁錮；或被警方拘捕，需要保釋金，要將現金親身交予警員等等，市民應提高警覺，並向家人求證。