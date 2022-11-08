長洲MMA│兩男長洲毆鬥　紅衣男被指似藝人錢嘉樂　網民：處下風喎

日前網上瘋傳影片，見到兩名男子在長洲街頭打鬥，其中穿紅衣的男子被指貌似藝人錢嘉樂，因錢嘉樂是著名武術指導，但紅衣男在打鬥中處下風，惹來網民熱議。

影片可見，當時一名灰衣男因手推車擺放問題，與站在街邊的紅衣男發生爭執，兩男初則口角，繼而動武，在街頭三度交戰，拳來拳往戰況相當激烈，但紅衣男中招較多，似不敵灰衣男，最終影片未有見到警員出現。《香港01》正向錢嘉樂查詢事件。



網上流傳打鬥情況的截圖，有網民認為紅衣男貌似錢嘉樂。（網上圖片）

網上瘋傳的片段長約4分鐘，相信是在長洲拍攝街頭，而內地傳媒昨日（7日）更以《57歲錢嘉樂被曝街頭與人互毆！動作專業卻被嘲慘敗，對方一直挑釁》為題報道，內文僅稱因有網民留言「錢嘉樂在長洲和街坊打架」，但又指影片畫面較模糊，所以無法證實是否錢嘉樂本人，報道亦無向錢本人求證。惟許多網民認為錢嘉樂身手了得，而紅男根本不是本尊，「紅衫嗰個打唔贏，唔會係錢嘉樂」。

有關片段約長4分鐘，相信是附近店舖的閉路電視拍得，只見一名身穿紅色上衣男子站於路邊一角玩手機，期間一名推着手推車的灰衣男子上前，疑因要擺放手推車而要求紅衣男站開，惟他反駁「我企喺度都唔得呀？」，灰衣男稍有情緒稱：「我要擺啲嘢呀嘛，點X樣呀依家？」

灰衣男將手推車前後來回推碰紅衣男，紅衣男疑抵不住挑釁，一腳推開手推車，再向灰衣男頭部打出一輪「組合拳」，灰衣男不敵倒下，瞓身趴向手推車上，隨即起身揮拳還擊，途人見狀四散。

藝人錢嘉樂是武術指導，身手相當了得。（資料圖片）

紅衣男不以為意，被打至口罩飛脫，灰衣男期間不斷以粗口挑釁，「係咪打架呀？X你老X」。紅衣男當場放下身上的斜孭袋，調整狀態後，隨即展開第二輪打鬥。雙方繼續糾纏扭打，拳拳用力揮向對方頭部，戰況卻是灰衣男略佔上風，紅衣男則抱頭被打，無奈重覆表示「條路你㗎？我企喺度都唔得？」。灰衣男怒斥「之前我（已經）擺架車喺呢度，你自己企過嚟㗎」。

現場戰況一度暫停，雙方各自拾回地上財物，惟其間仍對罵不斷，粗口橫飛，紅衣男疑不忿下一手將手推車推翻，灰衣男見狀將地上斜孭袋擲向紅衣男，雙方再展開第三輪打鬥，糾纏一輪後，兩人終休戰離去。

打鬥期間現場有大量路人經過，不少人嚇得紛紛走避，但直至打鬥結束仍不見有警員到場，警方發言人則表示，近日未有接獲長洲有打鬥報告。