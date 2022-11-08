大埔林村壓路機奪命│38歲好爸爸遭壓斃　妻與4年幼子女急需援手

大埔林村發生奪命工業意外，一名38歲工人今午在新屋排村一個建築機械售賣及租賃場內工作，其間懷疑在約3噸重的振動壓路機底部進行維修，壓路機卻突然砸下，工人頭部被壓重傷昏迷，送院後證實不治。

死者妻子趕赴醫院卻接噩耗，事後傷心透露亡夫在工場工作大約一個月，但工作量極大，目前公司負責人尚未交代案發經過，希望釐清意外過程，還亡夫一個公道。遺孀形容亡夫是好爸爸，她與4名年幼子女頓失所依，因家中經濟拮据，急需社會人士慷慨解囊。



38歲死者丘如蜜。（丘太提供）

據了解，38歲死者丘如蜜與妻子育有1子3女，分別是一對13歲孖女、10歲兒子，以及8歲孻女，一家六口住在大埔大元邨。丘太在接獲噩耗後傷心地接受訪問，期間不時抽泣，表示自己是家庭主婦，丈夫則是家中經濟支柱，從事維修行業十多年，一向小心謹慎，身體大致健康，在事發現場工作大約一個月，早上7時離家工作，傍晚6時放工回家，稱與一名七旬散工共事，對方一旦請假，丈夫就要獨力完成工作。

丘太又說，雖然工作辛苦，但丈夫從來沒有怨言，就算每周只有一天假期，通常是星期日早上休息，下午就和孩子玩耍，並會一起到邨內籃球場打籃球，是照顧家庭的好爸爸。由於丈夫只有中三學歷，所以希望子女能努力讀書成材，不介意付錢安排小朋友參加補習班，當中兒子成績優異，最近更代表學校參加比賽。

對於丈夫意外離世，丘太批評資方未有交代，指丈夫本身工作量極大，事發後未見公司負責人或代表出來交代意外原因或案發經過，不清楚意外是否涉及職安問題，揚言要為亡夫討回公道。

丘太接獲噩耗後十分傷心，受訪期間不時抽泣。（林振華攝）

死者一名黃姓表弟表示，丘太太與四名孩子情緒尚未平伏，由於丘家經濟情況不佳，如今痛失支柱，家庭境況更差，所以希望有心人可以伸出援手，協助他們一定度過難關。

工業傷亡權益會表示，今日發生兩宗工業意外、兩名工人犧牲，會方深感震怒和難過，職員趕抵醫院接觸家屬，將繼續跟進個案，並為其家人提供適切協助。

受傷男工人疑在一輛約3噸重的壓路機底部進行維修時，意外「冧唧」被壓中，當場重傷昏迷，其後傷重不治。（林振華攝）

事發今日（8日）下午3時許，警方接獲丘男的同事報案，指發現丘被捲進一架振動壓路機的底部，同事將他救出及警。救援人員接報到場，丘男陷昏迷被送往雅麗氏何妙齡那打素醫院接受搶救，隨後傷重不治，案件列作「工業意外」處理，死因有待驗屍確定。