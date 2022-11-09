4長者墮「猜猜我是誰」騙案失$42萬　男子扮專業人士收錢斷正被捕

「猜猜我是誰」電話騙案未有遏止迹象，近月有詐騙集團先派出成員以「cold call」形式漁翁撒網針對長者行騙，繼而指示受害人前往指定地方交錢，另一方面經telegram派出外勤同黨收錢，分工仔細，外勤同黨交收前更會變裝假冒專業人士，打扮斯文，以博取受害人信任，4名長者「中招」，最大一宗損失金額高達20萬元。警方經調查後鎖定一名外勤男騙徒，昨日埋伏發現男子正向另一名遇騙長者接收騙款，人員及時阻止並將他拘捕歸案，正追查同黨下落。



騙徒變裝行騙 由天水圍往筲箕灣交收

據了解，詐騙集團分工仔細，有騙徒負責致電長者行騙，指示受害人前往指定地方交錢，當中一名在筲箕灣工廠街交收的遇騙長者本身更住在九龍東。另外集團經由telegram聯絡同黨外出交收，包括被捕39歲男子，他交收前會進行變裝，身穿西裝、戴眼鏡及攜同公事包，偽裝成專業人士，警方由天水圍追蹤被捕男子，直至去到筲箕灣工廠街目擊交收騙款過程，才作出拘捕。

灣仔警區刑事支援隊主管吳熙愉督察交代案情指，警方上月至本月期間接獲4名長者報案，指收到騙徒來電冒認其兒子，訛稱涉及刑事案件而被警方拘捕，急需保釋金進行保釋，受害人救子心切信以為真，按照騙徒指示，分別前往灣仔區茂羅街和謝斐道親手將現金交給涉案男子，長者隨後和親友取得聯絡，得知遇騙而報警，合共損失42萬元，最大一宗損失金額高達20萬元。

4宗案件一併交由灣仔警區刑事支援隊接手調查，聯同情報組和特遣隊，在交收一帶翻查大量閉路電視和進行案情分析，經深入調查後，掌握騙徒犯案手法和行蹤，人員在港島區進行埋伏和拘捕行動，昨日在筲箕灣工廠街留意到同一名涉案男子正接收另一名長者的3萬元現金，於是上前截停和拘捕，人員亦在其寓所檢獲疑犯案發時身穿的衣物，以及2萬元騙款，涉案男子目前正被扣查中，被暫控「以欺騙手段取得財產」罪名，案件仍在調查中，不排除更多人被捕。

吳指出，案中遇騙長者年齡67至83歲，相信集團針對老人家特別是獨居長者，同黨以「cold call」形式接觸長者，引導他們前往其他地方交收現金，屆時由另一名同黨接收，她提醒市民尤其是長者，小心來歷不明的電話，如果對方自稱親屬和被警方等執法部門拘捕，需要提高警覺，向身邊家人或警方求證，市民亦應多加關心長者，和他們溝通，以免他們誤墮騙案，如有懷疑，請致電「防騙易熱線18222」或報警求助。