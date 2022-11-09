警破3宗「猜猜我是誰」電話騙案拘4男　騙款最少$30萬

警方偵破3宗「猜猜我是誰」電話騙案，拘捕4名男子，受害人以長者為主，合共損失至少30萬元，提醒市民一旦收到來歷不明的電話，來電者自稱是急需大量金錢的親友，就要提高警覺，必要時向其他親友求證，甚至報警求助。



涉案4名男子年齡介乎18至34歲，分別報稱從事餐廳行業、地盤行業、擔任貨車司機和無業，涉嫌「以欺騙手段取得財產」罪名被捕，目前正被扣查。據了解，他們以兩人為一組，其中一組一人負責駕車接送，另一人負責收錢，餘下一組則是兩人一起收取騙款。被捕人中兩人有黑幫背景。

西區警區刑事調查隊第2隊主管許彤蔚交代案情。（陳傲琪攝）

西區警區刑事調查隊第2隊主管許彤蔚交代案情指，昨（8日）早上8時許，一名83歲老婦收到來歷不明的電話，騙徒訛稱是其兒子的代表律師，聲稱其兒子因刑事案件被警方拘留，需要8萬元申請保釋，翌日會派人收錢。老婦信以為真，前往香港仔中心一帶銀行提款，銀行職員覺得有可疑，經詢問後相信對方遇騙，因而通知警方，港島總區情報組及香港仔分區特遣隊人員接報後採取行動，前往香港仔大街一帶進行埋伏，成功拘捕兩名接收款項的男子。

至於另一宗同類案件，許指出，警方今日接到報案，一名74歲老翁收到騙徒來電，訛稱其兒子因被捕而需要32萬元保釋金，騙徒繼而上門收錢，老翁交錢後聯絡兒子，獲悉遇騙報警。騙徒同日重施故技，要求老翁支付更多保釋金，西區警區刑事部及香港仔分區特遣隊採取行動，拘捕兩名上門收錢的男子，人員經調查後相信4人與北角另一宗同類型案件有關，正調查他們是否涉及其他騙案，以及騙款和同黨下落。

許提醒市民如果收到來歷不明的電話，對方聲稱是親友，而且需要大量金錢，市民就要提高警覺，向其他親友求證，「猜猜我是誰」電話騙案的受害人以長者為主，部分更會去到銀行提取大量現金，如果銀行職員見到有長者神色慌張、無緣無故提取大量現金或匯到不明戶口，就需要多加留意，提醒對方小心騙案，市民亦應多向長者宣傳防騙資訊，如有懷疑，可以致電「防騙易熱線18222」或報警求助。