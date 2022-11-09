入境處搜39間食肆拘27黑工及8僱主　包括11名免遣返聲請者

入境處由本周日至今日（6日至9日），一連4日於全港各區展開反非法勞工行動，共搜查39間目標食肆，拘捕27名非法勞工及8名僱主，其中包括11名曾在本港逾期逗留或非法入境後，提出免遣返聲請的人士。



入境處特遣隊副指揮官李烱超表示，被捕的27名非法勞工分別是4男23女（年齡介乎25至60歲），當中包括多名非華裔人士，來自印尼、印度、巴基斯坦、孟加拉及越南，被捕時正從事洗碗及廚房工作，日薪平均由200元至350元不等，每天工時超過10小時；被捕的8名僱主分別是2男6女（年齡介乎42至54歲），均為香港居民。此外，入境處會積極追查黑工活動，並向商戶派發宣傳單張，提醒僱主聘用非法勞工為非法行為。

李烱超續指，有11名被捕的非法勞工分別於2018年至2021年期間，被發現在香港逾期逗留或非法入境，及後提出免遣返聲請，當中10人的申請已定為不被確立，其中7人已提出上訴，2人正提出司法覆核。李烱超相信提出免遣返聲請人士在個案被處理期間，利用滯港空檔從事非法工作。

入境處表示，一直有安排免遣返聲請被拒人士離港，該處在本周一及周二（7日及8日）共遣返10人，當中包括7男3女，部份是曾干犯嚴重罪行被判監及服刑至刑滿出獄的人士。