詐騙集團扮快遞公司發釣魚訊息　盜信用卡碌逾$270萬　警拘8男

一個本地詐騙集團，假扮不同快遞公司及郵政局「漁翁撒網式」向市民發「釣魚訊息」，受害人一點超連結即中陷阱，在假的網路輸入信用卡資料後被犯罪集團盜取，再利用受害人信用卡購物轉售圖利，至少183人中招，損失金額約港幣270萬元。警方日前（7至9日）採取行動，拘捕8名本地男子，包括詐騙集團主腦及骨幹成員，涉嫌「串謀詐騙」及「販運危險藥物」罪，警方相信成功搗破集團。警方提醒市民，若收到不明短訊時，切勿點擊短訊的連結或輸入個人資料、銀行資料、登入憑證等。



警方展示詐騙集團假扮快遞公司送的「釣魚訊息」。

網絡安全及科技罪案調查科警司譚威信指，詐騙集團運作成熟，分工明細，亦有在香港設置營運中心，並經常更改根據地，增加警方執法難度。詐騙集團在3個月內至少詐騙180名受害人，利用信用卡進行超過500次交易，損失金額超過港幣270萬元。網絡安全及科技罪案調查科總督察鄧國軒解釋集團運作模式，指詐騙集團會先利用非法途徑取得身份證等個人資料，然後在網上申請電話SIM卡，再到便利店取卡。電話SIM卡到手後，詐騙集團隨即開始「漁翁撒網」。

他們會利用貓池裝置電話數據機，插數十張入SIM卡，短時間內發出大量「釣魚訊息」，可在3小時內發出7,000條訊息。警方發現詐騙集團在過去1個月內一共申請逾300張的電話儲值卡。

（警方展示圖片）

至於「釣魚訊息」的內容，詐騙集團會假扮成快遞公司，向受害人訛稱派件失敗，並附上一條超連結叫收件者確認。該超連結會通往一些偽冒的快遞公司網站，並叫受害人更新地址，同時收取約港幣6元的手續費，誘使受害人輸入信用卡資料。

若受害人照樣輸入便會上當，騙徒會嘗試將信用卡綁定至自己的電子錢包，同時要求受害人輸入確認交易的驗證碼，獲得受害人的驗證碼後則可成功綁定。詐騙集團得手後，便會叫團伙在全港各地使用信用卡購物，包括電器及手提電話等及現金卷，再轉售贓物，變成犯罪得益。

（警方展示圖片）

網絡安全及科技罪案調查科總督察戴子斌交代行動細節指，警方經深入調查後，鎖定該詐騙集團，相信集團在8月開始活躍，以香港作根據地。警方一連3日（7日至9日）進行反詐騙行動「黑雷」（DARKFLASH），以「串謀詐騙」及「販運危險藥物」罪拘捕8名本地男子，包括詐騙集團主腦及骨幹成員，年齡介乎17至44歲，涉及183宗與「釣魚訊息」有關的騙案。

警方在全港搗破多個詐騙集團行動據點，包括旺角，銅鑼灣，筲箕灣，葵涌及荃灣的酒店及住宅單位。行動中，警方檢獲1部貓池裝置電話數據機，3部電腦，25部手提電話。期間搜出250g的懷疑氯胺酮（K仔）。警方在主腦身上起回19萬懷疑犯罪得益，並在他的電子裝置檢獲60名市民個人資料及500張信用卡資料。有2名被捕人士保釋候查，其餘仍被拘留中，不排除有更多人被捕。

涉案俗稱「貓池」電話數據機。（蔡正邦攝）

警方提醒市民，若收到不明短訊時，切勿點擊短訊的連結，或輸入個人資料、銀行資料、登入憑證等。如有懷疑，應向有關機構查詢，或到守網者網站（CyberDefender.hk）利用「防騙視伏器」輸入對方電話號碼、網址等等作檢查。