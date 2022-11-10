01獨家│消防處爆高息騙案　消防隊目失蹤揭爆煲　警暫接11人報案

消防處爆出集體誤墮高息投資騙案！《香港01》接獲消息，指港島區一名消防隊目自去年起聲稱有高息回報的投資計劃，利誘同隊投資，因最初能如常「派息」，遂吸引更多消防隊友加入計劃。惟至今年8月，有人員收到消息指該隊目被廉政公署調查，對方其後離職，至上月更突然失蹤，令事件爆煲揭發是騙局，最少數十名消防人員中招，本金盡失，有人被騙款逾百萬元，估計涉及損失總額達數千萬元，最終金額仍有待點算。

消防處今日（10日）回應《香港01》查詢時表示，近日得知一宗涉及處方屬員的懷疑詐騙案件，屬員已向警方報案。警方表示，現時接獲11名人士報案，指懷疑有人以投資為名，騙去約635萬元現金。案件列求警調查，暫未有人被捕。



消息指，涉案的李姓前消防隊目曾駐守港灣消防局。（林朗天攝）

最初投資可如期獲高息 同僚紛紛加入

消息指，涉案的李姓前消防隊目曾駐守港灣消防局，於去年起不斷向隊友聲稱自己有經營投資公司，可獲得高息回報。跟據消防人員內部流傳的資料，投資期包括1個月、3個月及6個月，以3個月投資期為例，如投資10萬元可獲得6,900元利息，於期限完結後可取回本金，上限為60至80萬。有人員不虞有詐上當，將數十萬本金交予李，最初每月可獲發逾萬多元利息。有人員指李男不時展示自己「身光頸靚、唔憂做咁」，其後不少同僚亦受高回報吸引，紛紛加入「投資」。

隊目離職後上月失蹤 最少數十名消防員血本無歸

惟至今年8月，有人員收到消息指李男被廉政公署調查，李男其後離職，又向同僚聲稱戶口被凍結，上月起更失蹤，無法取得聯絡。一眾「投資者」頓時血本無歸，揭發最少涉及數十名消防人員中招受騙，部分人被騙逾百萬，估計總額達數千萬元。其中有傳一名退休消防總隊目損失逾320萬退休金；另外亦有消防人員疑曾借貸投資，損失本金之餘更要負上債務。

消防處：屬員已向警方報案

由於事件涉及人員眾多，驚動消防處高層，據悉處方最近向各消防局發電郵，了解局內人員有否曾向李男投資，以統計受騙人數再作跟進。消防處回覆指，近日得知一宗涉及處方屬員的懷疑詐騙案件，屬員已向警方報案。處方會與警方保持聯繫，提供所需協助。

警：已接獲11人報案 被騙$635萬

警方表示，現時接獲11名人士報案，指懷疑有人以投資為名，騙去約635萬元現金。案件列求警調查，交由港島總區重案組跟進，暫未有人被捕。