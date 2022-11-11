MIRROR演唱會｜警揭藝能及協興隆四大失誤　熒幕曾出問題無人補救

今年7月28日MIRROR紅館演唱會第四場發生墮屏意外，壓傷兩名舞蹈員，其中李啟言（阿MO）頸椎重創仍留醫。事隔3個半月，警方今（11日）早在全港多區拘捕4男1女（40至63歲），均是藝能及協興隆的高級職員，涉及「欺詐」及「容許物件由高處墮下」。

西九龍總區刑事部（行動）警司鍾雅倫今午在記者會中交代調查結果，大致提到涉案四大失誤：藝能涉虛報重量誤導康文署，藝能及協興隆未有確保國內生產商的機械裝置可穩妥使用、安裝升降裝置後無找工程師檢查、以及涉事LED熒幕當日曾出問題但無人補救。



藝能呈交予康文署的場地申請文件，涉虛報裝置及機械組件的重量。

相關報道：MIRROR演唱會｜熒幕重9852磅 藝能虛報3600磅 涉故意誤導康文署MIRROR演唱會｜警列4懸吊組件虛報重量 8組喇叭為申報逾7倍重MIRROR演唱會｜消息指有人疑為加快取得演出許可 故意虛報文件MIRROR演唱會｜調查報告「出爐」前 警今早於多區上門拘捕4男1女

1. 藝能虛報裝置重量 涉故意誤導康文署

警方發現藝能呈交予康文署的場地申請文件，涉虛報裝置及機械組件的重量，由於申報的重量與實際裝置的重量相差非常大，警方相信並非手民之誤，故有理由相信藝能故意誤導康文署，以盡快得到演出許可。

2. 藝能及協興隆未有確保國內生產商的機械裝置可穩妥使用

今次事件中的升降裝置、鋼索及機械零件等，均由國內一間生產商提供。警方調查發現，暫時找不到證據顯示，藝能及協興隆有採用任何措施，確保機械零件達到一定安全及質量水準，以及可以穩妥使用。



警方曾透過內地公安機關協助，對內地供應商進行調查。惟警方及律政司認為總承辦藝能及舞台制作公司協興隆有絕對責任，確保裝置和零件安全、能合適地在香港應用。警方指在刑事調查中，零件產自何地並非重點，而是在使用前有否進行確保措施，以免事故發生。

3. 升降裝置完成安裝後 無合資格人士檢查

警方亦揭發當該批升降裝置完成安裝後，無人安排合資格或適當的工程師作詳細檢查，以確保裝置可安全運作。

4. 涉事LED熒幕當日早上升降曾出問題 但無人補救

警方指，意外中墮下的LED熒幕在事發當日早上升降時已出現問題，但無人作進一步補救措施。警方翻查紅館閉路電視，發現當日早上協興隆職員曾爬梯，對涉事LED熒幕作檢查動作，相信是調較鋼索，但事後協興隆並無就此向任何人報告，亦沒有安排適合人員及工程師再次檢查涉事LED熒幕。