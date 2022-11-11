黑幫連日鬧市廝殺　O記帶隊大舉掃蕩全港娛樂場所　51人被捕

連日有黑幫在鬧市斬人廝殺，血案不斷。為打擊非法活動及堵截三合會收入來源，有組織罪案及三合會調查科（O記）今日（11日）起進行反三合會行動，多名便衣探員及軍裝警員高調巡查全港多個娛樂場所，包括尖沙咀漆咸道南的樓上酒吧，警犬隊警員亦同時奉召到場協助搜查。



有組織及三合會罪案調查科署理總警司何振東表示，留意到近期黑幫違法活動頻生，當中不乏涉及致命武器及瘋狂駕駛等嚴重案件，不少涉案人士身體受到嚴重傷害。根據警方調查，一連串案件涉及2幫派人士為爭奪利益及「地盤」有關，至今已有超過90人被捕，當中包括黑幫骨幹成員，而個別人士亦已被落案起訴。警方會繼續以情報主導方式調查，不排除有更多人被捕。

警方表示，今日行動中，共30男21女（16至84歲）被捕，分涉「經營非法賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「經營賣淫場所」、「販毒」、「經營毒窟」、「藏毒」、「藏有工具可作吸食用途」、「傷人」、「襲擊致造成身體傷害」及「以欺騙手段取得財產」等罪。其中4名處所負責人，亦涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕。另外，其中19人同時涉嫌違反《預防及控制疾病規例》被罰款。

警方續指，針對近期社會發生多宗嚴重的傷人案，人員早前亦展開一系列反三合會行動，至今拘捕超過90人；同時並呼籲疫情下市面逐漸復常，加上世界盃賽事臨近，市民出外消遣時，切勿光顧無牌場所。